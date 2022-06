Fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Anamariei Prodan, audiat la Judecătoria Buftea

Fiul Anamariei Prodan (49 de ani) și al lui Laurențiu Reghecampf (46 de ani), Laurențiu Junior (13 ani), va fi azi audiat la Judecătoria Buftea pentru a i se stabili custodia. Impresara și antrenorul s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de căsnicie.

La Judecătorie, Laurențiu Junior, alintat Reghe Jr., Bebe sau Bebeto, va fi însoțit de sora lui mai mare, Sarah (22 de ani). Din prima căsnicie cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu, Anamaria are două fiice, pe Sarah și Rebecca (23 de ani).

Aflată în Emirate, Anamaria nu se va prezenta la Judecătorie. În sală va putea intra doar Bebe, alături de avocatul mamei sale și de judecător.

„Nu are voie în sală cu Bebe decât avocatul și judecătorul! Va merge Bebeto cu Sarah la judecătorie mâine. Eu sunt în Emirate acum! Nu comentez că îmi e rușine de rușinea lui. Pentru noi am mai zis: A murit!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click! .

Din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer, stabilită acum în Germania, antrenorul mai are un fiu, Luca Reghecampf, în vârstă de 21 de ani. Din aceeași căsnicie, Laurențiu a mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina, care s-a stins din viață la doar un an, din cauza unei malformații congenitale la inimă.

Cu doar câteva zile în urmă, pe 19 mai 2022, antrenorul Universitatea Craiova a devenit tatăl unui al treilea fiu, Liam, alături de actuala iubită, Corina Caciuc (30 de ani).

Laurențiu își dorește ca Bebe să locuiască în continuare cu mama lui, însă să fie stabilit un program de vizite.

„Pe parcurs, el o să vadă lucrurile altfel, crește, și atunci o să fie rău pentru ea. Eu nu i-am spus lui niciodată problemele mele personale cu Ana. El este un copil, trebuie să crească, să fie educat, să facă școală, fotbal, ce vrea el. N-avem nevoie să implicăm copiii, ei trebuie să fie în afara acestor probleme”, a completat.

„Toți copiii au văzut că au fost anumite momente în care am fost împreună și anumite evenimente nu au fost ok. Și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Am vorbit cu Bebe de câteva ori, doar că el nu înțelege și nu vreau să-l implic. El întotdeauna vede altceva, e normal, vrea să-i vadă pe mama și pe tata împreună. Mi-e dor de el, l-am văzut la un meci, am mers tot timpul la antrenamentele lui. Am evitat să merg acasă la Snagov. I-am lăsat casa Anamariei”, a mai spus.