EXCLUSIV Olimpia Melinte, protagonista serialului „Vlad”, dezvăluiri despre noul sezon

Este frumoasă, este extrem de talentată, are o carieră de succes și o familie superbă. Îndrăgita actriță Olimpia Melinte (33 de ani), protagonista îndrăgitului serial “Vlad”, a destăinuit, în exclusivitate pentru Unica care este rețeta ei pentru viața minunată pe care o are și ce proiecte noi are în plan pentru următoarea perioadă.

“Vlad” revine în forță din 14 septembrie. Spune-ne ceva despre noul sezon. La ce ar trebui să se aștepte fanii serialului?

Se vor întâmpla foarte multe lucruri în noul sezon. În primul rând, avem personaje noi. Pe unii dintre ei i-au văzut fanii serialului în primele episode de dinaintea pandemiei, cum ar fi Adrian Titieni, dar vor mai fi și alte apariții și cred că acest lucru adduce un plus valoare proiectului. Va fi multă adrenalină și multă pasiune în noul sezon. Cât despre personajul meu, pot spune că Eliza va avea o schimbare bruscă în viața ei, o schimbare în bine.

Ce alte proiecte ai. Lucrezi și la altceva pe lângă “Vlad”?

Pe lângă “Vlad” ar trebui să încep filmările în septembrie pentru un scurt-metraj. Erau două în plan, dar unul s-a amânat pentru primăvară din cauza pandemiei. Se vedem dacă se va putea concretiza acest proiect la care lucrez de ceva timp, condițiile de filmare sunt foarte nefaste. În plus, sper să reușesc să public o carte pentru copii, o poveste pe care am scris-o împreună cu fiul meu. Am scris împreună o poveste pentru copii și ne dorim foarte mult să reușim să o publicăm în această toamnă.

Cum te menții în această formă fizică excelentă? Faci sport, e vorba de alimentatie?

Sunt adepta sportului, așadar nu prea mă abțin de la mâncat. Sigur, dulciurile nu fac parte din meniul meu zilnic, încerc să am grijă acolo, mai ales că ele fac rău și aspectului tenului. În rest mănânc sănătos și fac sport. Sunt un om căruia îi place să facă diverse activități fizice în aer liber. Chiar de curând am fost la călărie de unde m-am întors cu o febră musculară îngrozitoare, dar a meritat.

Ai o familie superbă, ți-ai dori un frățior/o surioară pentru băiețelul tău?

Da. Îm doresc foarte mult un frățior sau o surioară pentru el. Și el își dorește foarte mult acest lucru.

Care este cel mai mare regret din viața ta?

Nu prea cred în regret. Pot spune că-mi pare rău că n-am studiat un instrument. Mi-ar fi plăcut să știu să cânt la pian sau la chitară.

Un lucru cu care te mândrești cel mai mult din tot ce ai realizat pănă acum?

Sunt împăcată cu mine pentru că tot ce am făcut pănă acum am făcut cu forțele mele, cu talentul meu și cu determinarea de care sunt capabilă. Port acest lucru ca pe o insignă, tot ce s-a întâmplat în viața mea până acum a fost datorită unor întâlniri care m-au făcut să evoluez, am muncit mult pentru tot ceea ce am făcut și m-am dezvoltat așa cum mi-am dorit, pe picioarele mele.

Ai postat pe Instagram un mesaj în care spuneai că aspirațiile copiilor din generația Z lasă de dorit. Copiii din ziua de astăzi vor să devină vloggeri sau influenceri… Ce părere ai despre idolii noii generatii?

Mi-am dorit să postez acel mesaj în mediul online pentru a fi ca o “reîntoarcere la origini”, deoarece este nevoie ca generația Z să-i cunoască pe cei cu care am crescut cu toții. Și nu mă refer aici numai la sportivi, încerc să amintesc și de oameni din literatură, de oamenii pe care îi admir din tot felul de domenii. Încerc să-i caut pe cei pe care mai sunt printre noi și și-ar dori să transmită un mesaj tinerilor de astăzi. Mi se pare că ne abatem de la drumul firesc și frumos al dezvoltării tinerilor. Este nevoie de valori în jurul tău ca să crezi, la rândul tău, în ele și să realizezi că poți merge mai departe. Tinerii de astăzi sunt foarte creativi, eu admir acest lucru la ei. Din ce văd pe Tic Tok, pe Instagram, sunt unii de-a dreptul fantastici. Dar ar trebui să înțeleagă că lucrurile care vin cu ușurință la tine nu vor rezista în timp. E mult mai important să existe o bază solidă, iar această bază solidă cred că vine din exemple de oameni care au reușit prin muncă. De aceea, prin astfel de postări, îmi doresc să-i familiarizez cu trecutul nostru.

