Exclusiv. Maria Iordănescu, despre relația cu tatăl și cele mai mari frici: „Lumea va vorbi întotdeauna”

Maria Iordănescu, prezentatoarea Focus Sport, de la Prima TV, a acordat un interviu în exclusivitate în care a vorbit despre copilăria ei, viața din lumina reflectoarelor, dar și despre ritualurile de îngrijire pe care le adoptă pentru a arăta atât de bine.

De anul trecut, Maria a ajuns în fața camerelor de filmat ca prezentatoarea știrilor sportive din cadrul jurnalului Focus, de la Prima TV. Ea spune că este extrem de încântată de provocările pe care le implică acest rol și că dă totul pentru a-și face meseria cu multă pasiune.

Ce relație are fiica lui Anghel Iordănescu cu familia ei: „Am fost întotdeauna protejata tatălui”

Prezentatoarea a vorbit, în exclusivitate pentru UNICA.ro, despre anii copilăriei, relația pe care o are cu părinții ei, dar și despre rolul pe care numele tatălui ei, antrenorul Anghel Iordănescu, l-a jucat în viața ei. Maria Iordănescu a povestit câteva întâmplări de pe platourile de filmare și a împărtășit cu noi unele dintre secretele frumuseții sale. Vedeta Prima TV spune că are grijă la aspectul său și își îngrijește cât mai bine tenul, dar și părul, cu atât mai mult cu cât munca în televiziune presupune aranjarea lui zilnică.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Maria, de mai bine de un an ești în echipa Prima TV. Cum a fost această perioadă profesională?

Simt că în acest an și jumătate petrecut la Prima Tv am evoluat din punct de vedere profesional, am întâlnit oameni frumoși, am crescut alături de ei, am legat prietenii și nu în ultimul rând, m-am bucurat de tot ce mi se întâmplă. Cumva, am transformat locul de muncă într-un loc în care merg de fiecare dată cu drag. Însă, au existat bineînțeles și provocări, spre exemplu trezitul la 4 dimineața.

Ai mai fost „vânată” și de alte televiziuni?

Apreciez foarte mult trustul în care lucrez și respect enorm colectivul de aici. Mă axez doar pe prezent, nu mă gândesc prea departe…și cum viitorul este incert, aleg să îl las să mă surprindă.

Care a fost cel mai amuzant moment care ți s-a întâmplat în platou?

În perioada în care prezentam Sportul la matinal, într-o dimineață, cel mai probabil și pe fond de oboseală, în platou era o atmosfera amuzantă. Toată lumea râdea, iar eu nu mă puteam opri, deși mai aveam câteva secunde și intram live. Au observat, cel mai probabil, și cei de acasă… însă asta înseamnă directul. Aceste sunt și amintirile cele mai frumoase, cele cu care rămâi și pe care le păstrezi mereu în suflet.

Tatăl tău a fost unul dintre jucătorii care au scris istorie pentru Steaua Bucureșți, fratele i-a călcat pe urme. Tu ai recunoscut că eșți stelistă. Când crezi că FCSB o să ridice, din nou, trofeul de campioană?

Cât mai curând, sper. Am încredere că lucrul acesta se va întâmpla la momentul potrivit.

Știu că ai o relație foarte apropiată cu tatăl tău. Ai fost mai mult fata tatei decât a mamei?

Am fost întotdeauna protejata tatălui, dar nici mama nu s-a lăsat mai prejos. Fiind singura fată în familie și cea mai mică, a fost cumva firesc ca toți să încerce să mă protejeze. Inclusiv frații mei, atunci când mama și tata nu erau acolo să o facă.

Cea mai prețioasă amintire din copilăria Mariei Iordănescu: „Eram doar noi doi, curtea grădiniței goală, iar eu mă distram cu noul meu ‘coleg’- tata”

Ce calități admiri la părinții tăi?

Sunt oameni corecți și oameni cu principii solide, dar mai ales oameni cu frica lui Dumnezeu, spirit în care ne-au crescut și pe noi. Pentru mine, acesta este cel mai mare și frumos dar pe care l-am primit de la ei.

Am un challenge pentru tine. Accepți? Închide ochii și reîntoarce-te în timp, la copilăria ta. Care este prima amintire ce îți vine în minte?

Nu știu cum, dar mi-am amintit un moment uitat demult. Era o dimineață friguroasă de iarnă, ninsese foarte mult. Întârziasem la grădiniță, iar tata s-a îmbrăcat imediat și m-a dus în grabă pentru a ajunge cât mai rapid. Am intrat pe poarta grădiniței, zăpada era perfect așternută, iar eu, pentru că aveam chef de joacă, am început să fac bulgări și l-am umplut pe tata de zăpadă la prima oră a dimineții. A intrat și el rapid în joacă. Eram doar noi doi, curtea grădiniței goală, toți ceilalți copii în clase, iar eu mă distram afară…cu noul meu “coleg”- tata”

Spuneai că este o onoare să porți numele Iordănescu, dar au existat și momente în care ai simțit povara numelui pe care îl porți? Au fost situații în care ai fost rănită de etichetele care, uneori, se pun mult prea ușor?

Obișnuiam să las părerile celorlalți să mă afecteze, dar cu timpul am realizat că lumea va vorbi întotdeauna, că oamenii mă vor eticheta și mă vor analiza prin prisma numelui, așa că nu am altceva de făcut decât să las lucrurile să treacă pe lângă mine.

Maria Iordănescu: „Trebuie să fim conștienți că în spatele nostru este mereu Dumnezeu”

Care este cea mai mare luptă câștigată de tine până acum?

Cred că în perioada de tranziție de la adolescent la adult, cu toții, avem parte de dezamăgiri, fie că vorbim de decepții în dragoste sau de prieteni care vin și pleacă din viețile noastre. Am înțeles că indiferent de ceea ce se întâmplă, orice dezamăgire apare în cale, eu trebuie să rămân mereu optimistă, întotdeauna să răspund la rău cu bine, să rămân același om cu principiile și valorile învățate acasă. Am realizat și mi-am impus să rămân mereu fermă, indiferent de cum vin lucrurile în viață și nimic să nu mă doboare.

Pentru iubitorii de fotbal, imaginile cu Anghel Iordănescu sărutând iconițe în timpul meciurilor nu sunt necunoscute. Ai fost crescută în același spirit. Când l-ai simțit pe Dumnezeu cel mai aproape?

Da, am crescut în acest spirit religios, mama fiind stâlpul credinței în familia noastră și, așa cum am spus-o și o voi spune mereu, este și cea mai mare avere pe care eu am primit-o din partea părinților, credința în Dumnezeu. Dumnezeu este mereu lângă noi și mereu acolo să ne dea o mână de ajutor, să ne ridicăm, atunci când ne este greu. Bineînțeles în momentul în care cerem lucruri de folos pentru sufletele noastre. Poate uneori suntem prea ocupați să vedem intervenția divină în viața noastră, dar cel mai important este să înțelegem că reușitele nu sunt doar ale noastre, ci sunt dovada Lui de dragoste față de noi. Așa că trebuie să fim conștienți că în spatele nostru este mereu Dumnezeu.

Vedeta Prima TV nu a ținut niciodată regim. Cum se menține în formă

Arăți extraordinar. Care este secretul? Urmezi un regim anume, există un aliment sau un obicei de la care nu te abați?

Mulțumesc frumos! Nu am ținut niciodată un regim. Recunosc că au fost momente în care încercam să reduc pe cât de mult posibil consumul de de zahăr, de băuturi carbogazoase, de alimente prăjite să mănânc cât mai sănătos și să merg la sală. Dar am făcut acest lucru din considerente ce țin de sănătate și nu pentru aspectul fizic neapărat (aspectul acesta venea drept bonus), nu am încercat niciodată să slăbesc, să țin diete drastice, ci dimpotrivă uneori să pun câteva kilograme în plus.

Sport faci? Preferi mișcarea în aer liber sau într-un cadru organizat, cu personal trainer, de exemplu?

Prefer sportul și activitățile în natură pentru că îmi dau o stare de bine, mă încarcă pozitiv și îmi conferă multă energie. Dacă este frig, varianta de interior, este bineînțeles alegerea “înțeleaptă” (râde) …nu sunt prietenă cu anotimpul rece.

Secretele Mariei Iordănescu pentru îngrijirea tenului și părului

Vorbește-ne puțin și despre ritualul tău de îngrijire. Apelezi la tehnologia de ultimă generație în domeniul frumuseții sau nu spui NU și tratamentelor, măștilor aplicate în casă. Cum ai grijă de pielea și părul tău?

Sunt atentă în special la produsele pe care le folosesc atunci când vine vorba de rutina de îngrijire a părului meu. Având în vedere că lucrez în televiziune unde părul meu este aranjat zilnic, folosesc mășți de protecție termică și uleiuri pentru ca părul meu să arate bine. Iar dacă vorbim despre ten, am câteva creme cărora le-am rămas fidelă și pe care le folosesc mereu.

Dacă ai putea schimba un lucru la tine care ar fi acesta?

Să fiu mai puțin impulsivă.

Puțini sunt cei care știu că ai terminat Academia de Studii Economice din Bucureșți. Dacă nu ai fi făcut televiziune, ce altă meserie crezi că ți s-ar fi potrivit?

Dacă nu ar fi fost televiziune, cu siguranță ar fi fost un mic business pe care mi-ar fi plăcut să-l dezvolt eu.

Eșți o fire cheltuitoare sau mai degrabă chibzuită? Cine gestionează finanțele la voi în casă?

Cred că există o combinație atunci când îmi place un lucru nu țin cont de preț, dar am și grijă să nu fac mereu excese.

Fricile Mariei Iordănescu. De ce se teme cel mai mult

Care este cea mai mare frică a ta?

Reptilele, insectele, arahnidele și analizele la spital. Altceva nu știu!

Eșți zodie de apă, Peșți, născută pe 7 martie. Spune-mi care crezi că este cea mai importantă calitate a ta, dar și cel mai mare defect?

Sunt sociabilă, uneori prea sociabilă. Și deși la bază este o calitate, uneori lucrul acesta se poate întorce împotrivă și poate să devină un defect.

Care este visul pe care vrei neapărat să îl transformi în realitate?

Să există pace în lume și mai multă dragoste între oameni!

Ce nu se știe despre Maria Iordănescu și ar merită/ți-ar plăcea să se afle?

Nu-mi place să vorbesc foarte mult despre mine așa că prefer că cei care nu mă cunosc și au ocazia să o facă să mă descopere așa cum sunt, dincolo de numele pe care îl port.

Sursă foto: arhivă personală