În februarie 2022, Xonia dezvăluia că ea și iubitul ei, Michael, s-au despărțit după 2 ani de relație. Deși au pus punct relației lor, antreprenorul s-a bucurat la aflarea veștii că solista urma să participe în show-ul „Survivor România”. Fostul cuplu a locuit o vreme împreună în Los Angeles.

EXCLUSIV. În ce relații au rămas Xonia și fostul iubit, Michael

Michael este și va fi întotdeauna în viața mea, așa cum a fost și până acum. Iubirea pe care o am pentru el va fi pentru totdeauna. Îmi este dor de el, dar momentan nu putem fi împreună.

Ai rămas în relații bune cu toți foștii parteneri sau doar cu el?

Eu am fost doar în relații serioase și de durată. Din partea mea, cu fiecare fost de-al meu consider că sunt în relații bune. Dacă oricare dintre ei m-ar suna, aș răspunde, și dacă ar avea nevoie de ajutor, aș ajuta. Cel puțin fostul meu cu care am împărțit 6 ani de zile împreună și-a lăsat o amprentă pe viață și știu că și el ar face la fel pentru mine, ceea ce aș face și eu pentru el. Fiecare dintre noi avem viețile noastre, drumul nostru, și, indiferent de situație, va avea respectul meu.

Ce ar fi surprinși oamenii să afle despre tine? Ai vreo pasiune sau vreun talent ascuns?

Surprinși cred că ar fi să vadă că eu sunt ca orice alt om. Fac și eu curățenie, gătesc, fac cumpărături, sunt fata cuiva și pe viitor voi fi mama copiilor mei. Talentul meu este să țin luptele și supărările mele departe de văzul lumii. Uneori las o concepție greșită față de omul care sunt.

Pe ce cheltui cei mai mulți bani?

Pe medicamente, pe mâncare și pe sănătatea mea.

Care este cel mai scump accesoriu/articol vestimentar din garderoba ta?

Ceasul meu sau gențile mele, însă nu reprezintă ceva cu care să mă laud sau pe care să le arunc în fața ochilor, pentru că nu înseamnă absolut nimic dacă nu ești fericit în interiorul tău. Viața este extrem de scurtă și trebuie să o trăim în adevăratul sens al cuvântului.

