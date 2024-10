Delia, schimbare drastică de imagine în cel mai nou videoclip: „Zici că ești păpușa Barbie”

Delia (42 ani) a lansat o nouă piesă cu Erika Isac (24 ani), iar noul ei look din videoclip a atras atenția tuturor. Artista a renunțat pentru câteva clipe la stilul ei nonconformist pentru a se transforma într-o doamnă din înalta societate a anilor 1950-1960. Schimbarea de imagine a fost intens apreciată de internauți, care chiar au comparat-o cu celebra Păpușă Barbie.

Delia, schimbare de imagine în cel mai nou videoclip

Delia este cunoscută nu doar pentru vocea ei inconfundabilă, dar și pentru stilul ei rebel și nonconformist. Aceasta a apărut atât pe scenă cât și în mediul online în ținute pe care nu oricine ar îndrăzni să le poarte, precum haină din rafie, ghete Newrock cu ținte, o ținută din latex cu două mâini „ieșind” din abdomen, cagulă cu coarne, precum și ghete galbene de cauciuc în stil Mario Bros.

Dacă în clipul piesei „Sirena apelor” Delia apărea într-un costum din latex, negru, în formă de sirenă, de data aceasta artista a trecut la un alt nivel. A devenit o doamnă din înalta societate, purtând o rochie albastră cu puf, mulată pe corp, în timp ce părul blond i-a fost coafat elegant.

Cu puțin timp înainte de lansarea videoclipului „Ratat”, Delia a distribuit pe pagina sa de Instagram imagini din timpul filmărilor, spre încântarea fanilor săi, care au apreciat această schimbare de look.

„Zeița Afrodelia”, „Divă”, „Așa trebuie să arătați de fiecare dată”, „În sfârșit, așa da! Superbisimă”, „Divă! Ce frumoasă ești așa! Feminină, elegantă, altceva! Te vreau așa!”, „Beyonce din Berceni”, „Zici ca ești păpușa Barbie”, sunt doar câteva din comentariile lăsate de internauți pe rețelele de socializare.

Cum se menține în formă artista

Delia obișnuiește să facă sport, fiind adepta drumețiilor, reușind să cucerească chiar și Muntele Everest, unde a urcat până la 5,364 de metri. Atunci când nu este pe munte, artista aleargă zeci pe kilometri prin parcuri și spune că are și un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de alimentație.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Mi-ar plăcea să fiu mai slabă, dar pentru că n-am mai fost în ultima perioadă, acum îmi doresc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând. Talent aș avea în bucătărie, e vorba de experiență”, a spus Delia, la Agenția VIP, în urmă cu ceva timp.

Noul videoclip al Deliei, în tendințe pe Youtube

Noul videoclip al Deliei în colaborare cu Erika Isac, „Ratat”, a fost lansat în urmă cu doar câteva ore și deja a fost vizionat de peste 160.000 de ori. Pe Youtube, acesta se află pe locul 21 în tendințe.

Și aici, utilizatorii platformei s-au arătat încântați de această piesă, dar și de colaborarea celor două artiste.

„Super melodia fetelor, felicitări!”, „Cine mai stă cu piesa pe repeat?”, „Cel mai bun duo muzical”, „Presimt că toți ne-am gândit la o fostă sau un fost când am ascultat asta”, „Cea mai tare melodie”, „Absolut geniala piesa și videoclipul ceva fin”, „Cele mai bune versuri”, sunt câteva din comentariile fanilor celor două artiste.

Sursă foto: Instagram

