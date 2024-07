Delia, apariție provocatoare într-un costum de baie extrem de decupat. „Bine face că se dezbracă!” Cum s-a fotografiat artista

Delia și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii provocatoare în care apare într-un costum de baie foarte decupat, cu franjuri în zona posteriorului. Nu este prima oară când artista pozează în ipostaze provocatoare, dar de data aceasta i-a lăsat pe internauți cu gurile căscate.

Delia, apariție provocatoare într-un costum de baie extrem de decupat

Delia (42 de ani) a atras atenția urmăritorilor ei din mediul online cu un set de poze care au adunat peste 71 mii de reacții în doar câteva ore. Artista a apărut într-un costum de baie multicolor, foarte decupat în zona bustului, a abdomenului și a posteriorului, ce i-a lăsat la vedere silueta impecabilă.

Așa cum era de așteptat, fanii au comentat fotografiile Deliei, iar unii au criticat-o pentru că s-a expus în felul în care a făcut-o. Dar au fost și persoane care i-au susținut și apreciat decizia.

„Delia nu este vreo maică sau vreo preoteasă ca să poarte haine care să-i acopere toată pielea. Delia este o artistă și de aceea se comportă ca o artistă.”

„Frumoasă nimic de zis dar ai dat-o în vulgar și nu-ți stă OK. Oricum fiecare face cum consideră și asta-i doar părerea mea personală! O zi cu soare Delia!”

„La cât de superb și natural arată Delia la corp… își acoperă prea des corpul cu haide largi. Îi stă bine oricum.”

„Bine face că se dezbracă, da ce vreți să stea femeia la 40 grade în hanorac, e vară toată lumea ar trebui să fie lejeră și să își vadă de viața lor. Lăsați femeile să fie libere!”

Cum se menține Delia într-o formă fizică excelentă

Se știe că artista este adepta mișcării și a activității fizice regulate, pentru că în mediul online apare adesea făcând drumeții sau alergând prin parcuri. Dar legat de dietă, Delia spune că se străduiește să aibă un stil de viață sănătos, dar nu reușește.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Mi-ar plăcea să fiu mai slabă, dar pentru că n-am mai fost în ultima perioadă, acum îmi doresc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire.

M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând. Talent aș avea în bucătărie, e vorba de experiență„, a spus Delia, la Agenția Vip, aceum ceva vreme.

Cu o altă ocazie, artista spunea că nu se poate „alimenta corect”, deși și-ar dori asta.

„Nu mă pot alimenta corect deloc. Nu mănânc mult, mănânc prost. Mi-am sta seama într-o perioadă că trecuseră trei săptămâni și nu mâncasem deloc ardei, roșie, castravete, nimic. Eram exclusiv pe carbohidrați și zahăr. Am zis că nu e bine, că trebuie să facem ceva” – a declarat ea, potrivit spectacola.ro.

