Delia, filmare rară cu tatăl ei. „Auzi, tu ești tataie?” Ion Matache a fost călugăr pe Muntele Athos

Delia și-a surprins fanii din mediul online cu un clip video în care apar părinții ei. Artista a mers în vacanță cu aceștia și i-a filmat în timp ce făcea „un interviu” haios cu ei.

Cum și-a filmat Delia părinții

Delia a postat în urmă cu câteva zile pe TikTok o înregistrare video în care apar părinții ei – Gina Matache și Ion Matache. Dacă Gina Matache este obișnuită de mult timp cu atenția publicului prin prisma profesiei sale, tatăl Deliei evită expunerea pe rețelele de socializare și aparițiile publice.

În timp ce Delia și-a filmat părinții în timp ce avea o discuție amuzantă cu ei, după ce un internaut a numit-o „mamaie” pe mama ei.

Delia: Dacă eu sunt mamaie, tu ești…

Gina Matache: Eu sunt tataie (n.r râzând)

Delia: Dar e foarte ciudat că eu nu te văd pe tine mamaie…pentru mine nu ai cum să fii mamaie, mamaie e clasicul cu basma, eu nu te văd mamaie!

Gina Matache: Eu sunt o mamaie de asta, mai modernă. Eu sunt o mamaie fără basma.

Delia: Fac interviu, auzi, tu ești tataie?

Ion Matache: Da.

Delia: Dar cum îți dai seama?

Ion Matache: Păi așa îmi zic Bubu și Jess (n.r. – copiii Oanei Matache).

Delia: Păi ei îți zic așa, ca grad de rudenie, dar tu arăți a tataie? – este discuția celor trei.

Ion Matache a fost călugăr pe Muntele Athos

Ion Matache a stat mulți ani într-o mănăstire, pe Muntele Athos. Acum ceva vreme tatăl Deliei spunea că a luat decizia de a se apropia de Dumnezeu după ce s-a întâlnit cu un preot.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat ‘Tatăl Nostru’. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat.

Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat” – povestea tatăl Deliei pentru Libertatea.

Acesta a mai spus că a fost impresionat de preotul Gherasim când a realizat că știe că el rostea rugăciunea „Tatăl nostru” greșit în gând.

„Părintele mi-a atras atenţia că am greşit rugăciunea, deşi o spuneam în gând. Am realizat că de la Dumnezeu ştia, că sunt oameni care se leapădă de tot ce e lumesc, trăiesc în post de rugăciune, sunt dedicaţi trup şi suflet, iar pentru aceştia nimic nu este ascuns din ce se întâmplă.

Preotul nu ar putea să vadă în timp, are Duhul Sfânt în el, acea energie de la Dumnezeu, care face cunoscut ce se vede cu ochiul spiritual. Am simţit ajutorul de la Dumnezeu, aici am găsit adevărul pe care-l căutam” – a mai dezvăluit Ion Matache.

