Ștefan Bănică Junior (53 de ani) are trei copii, doi fii și o fiică, Radu Ștefan Bănică (19 ani), din fosta relație cu Camelia Constantinescu, Ana Violeta Bănică (13 ani), din fostul mariaj cu Andreea Marin (46 de ani), și Alexandru Bănică (2 ani), din actualul mariaj cu Lavinia Pîrva (36 de ani).

De ce nu a vrut Ștefan Bănică Junior ca fiul lui cel mare să participe la „Te cunosc de undeva”

Invitat în podcastul „Fain & simplu”, găzduit de Mihai Morar (40 de ani), Ștefan Bănică Jr. a vorbit, printre multe altele, și despre fiul lui cel mare, dar și despre participarea acestuia în show-ul „Te cunosc de undeva”. „Pe Ștefan al meu nu l-am lăsat la o cunoscută emisiune, îl chemau cu un an înainte”, a dezvăluit solistul.

„I-am spus: «Bă, băiatule, ce statut ai tu? Ești băiatul lui Bănică. Ăsta e statutul tău. Nu vrei, mai bine, să intri la o facultate? Așa ești student. (…) Nu e mai bine decât băiatul lui Bănică?». A intrat la teatru primul, dar mi s-a zis că e fiul meu și, mai degrabă, spun că a intrat al doilea”, a completat.

Radu Ștefan Bănică a ajuns în finala sezonului 16 „Te cunosc de undeva”, părăsind competiția pe locul 5. „Am primit această propunere cu mult entuziasm. Am luat-o ca pe o provocare și ca pe un antrenament în completarea cursurilor mele de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde sunt student în anul I. Da, m-am consultat cu tata și mi-a spus să tratez totul cu seriozitate, să am măsură, dar să mă și distrez”, spunea studentul la actorie în mai 2021, pentru VIVA!.

Ștefan Bănică Jr. a vorbit și despre relația dintre el și părinții lui, actorul Ștefan Bănică (n. 1933 – d. 1995) și jurnalista Sanda Vlad-Liteanu. „Tata era un tip extrem de uman. Tata mă pupa și la 25 de ani, la fel cum mă pupa când eram mic, de față cu toată lumea, adică fără nicio chestie și, la fel, nici eu nu aveam nicio treabă. Și eu și fratele meu eram copiii lui și nu conta”, a mai povestit Ștefan Bănică Junior.

„Era o distanță pe care ți-o impunea prin modul lui de a gândi. Eu am avut norocul că eram burete, adică luam cam tot ce prindeam, vedeam. Mergeam cu el la repetiții, adică mă lua cu el, mă lăsa pe acolo și în memoria mea se adunau lucruri. Am cunoscut o grămadă de oameni, artiști uriași, actori, cu care am avut plăcerea și onoarea să joc”, a încheiat.

Despre mama lui, solistul a mai spus: „Mama este sprijinul din umbră, pentru cei care mă privesc din afară. Pentru mine, a fost sprijinul principal. Dragostea vizavi de mama nu trebuie s-o demonstrez nimănui. Intimitatea mea, vizavi de familia mea sau de lucrurile extrem de personale pentru mine, care sunt ținute într-un fel în cutia lor, sunt sursa mea unică de energie. Dacă simt nevoia să le împart, le împart, dacă vrei să mi le smulgi, n-ai să reușești”.

