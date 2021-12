Andreea Bălan (37 de ani) și Tiberiu Argint (37 de ani) s-au despărțit în septembrie 2021, după 1 an și 3 luni de relație. Recent, o persoană apropiată solistei a dezvăluit cum se simte aceasta din urmă după despărțirea de Tiberiu. Potrivit CANCAN, fosta pereche s-ar fi certat frecvent în ultima vreme, luând în cele din urmă decizia de a pune punct relației lor.

Cum se simte Andreea Bălan după despărțirea de Tiberiu Argint

În plus, surse apropiate celor doi au declarat că bărbatul nu era pregătit să se căsătorească cu artista și nici foarte apropiat de fiicele acesteia, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (3 ani). Ella și Clara sunt fiicele Andreei din fosta relație cu actorul George Burcea (33 de ani).

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Andreea și George au format un cuplu timp de 4 ani și jumătate. Fosta pereche s-a căsătorit în august 2019 și s-a separat patru luni mai târziu, în martie 2020. În prezent, actorul formează un cuplu cu Viviana Sposub.

De curând, o persoană apropiată cântăreței a dezvăluit că despărțirea de Tiberiu nu a lăsat-o deloc indiferentă. „Este foarte supărată, mai mereu tristă. Mai mult, a refuzat toate avansurile bărbaților, și au fost câțiva, dar nu i-a lăsat să se apropie. Vrea să fie singură, cel puțin o perioadă”, a declarat respectiva persoană, pentru CANCAN.

Luna trecută, în presă s-a speculat că Andreea ar fi reluat legătura cu Tiberiu sau ar fi format un cuplu cu altcineva. Atunci, aflate împreună la filmări, Alina Pușcaș (36 de ani) a surprins-o pe artistă toată un zâmbet în timp ce vorbea cu cineva prin mesaje.

Pe filmarea postată la Insta Story, Alina Pușcaș a scris: „Oare cu cine vorbește? 😁😁”. Ulterior, solista a repostat filmarea, răspunzând totodată întrebării: „Cu ❤️”. Deși vag, răspunsul a dat de înțeles că artista ar putea forma din nou un cuplu, cu Tiberiu sau cu un alt bărbat. Inima ar mai putea face, însă, referire la fiicele solistei, dar și la mama ei, Valeria, cele două având o legătură foarte strânsă.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Andreea Bălan, despre relația cu artistul Keo: „Ne regăseam la un nivel foarte profund”

Fiica Andreei Bălan a împlinit 2 ani! În aceeași zi, artista „a primit o a doua șansă la viață”

Andreea Bălan, declarații cutremurătoare despre stopul cardio-respirator suferit

Recent, pe Instagram, Andreea a dezvăluit cum a depășit perioadele dificile din viața personală. „Pentru mine, aceste experiențe au fost lecții de viață care m-au transformat și m-au format omul de azi. Am înțeles că de jos nu ai unde să te duci decât în sus”, a început solista.

„Chiar dacă uneori oboseam, îmi luam răgaz, mă odihneam sufletește și apoi o luam de la capăt cu mai multă ambiție. Am ales să renasc de fiecare dată mai puternică, mai înțeleaptă și mai încrezătoare în forțele proprii. Cu toții trecem prin diferite experiențe și e foarte important cum le lăsăm să ne definească. Alege să le privești nu ca pe eșecuri, ci ca pe lecții ca să fii un om mai bun, mai încrezător și mai iubitor cu tine și cu cei din jur”, a continuat.

Andreea Bălan: „Atragem în viețile noastre ceea ce suntem în interior”

„Cred foarte mult în legea de atracție. (…) În proporție de 90%, tot ceea ce am manifestat în gândurile mele și am transmis în univers de-a lungul vieții, ulterior s-a materializat. Dacă o dorință nu s-a adeverit, înseamnă că nu am crezut suficient de mult în ea. La final, mi-am asumat răspunderea”, a mai scris artista în mediul online.

„Totodată, atragem în viețile noastre ceea ce suntem în interior și nu ceea ce ne dorim. Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în exterior și să primim ceea ce ne dorim, trebuie să începem cu interiorul. Să ne aliniem mintea cu inima și să ne ascultăm instinctul, cel mai bun ghidaj în viață”, a completat.

„Iubirea de sine, acceptarea și recunoștință lucrurilor deja existente sunt ingredientele păcii interioare. Mă aflu pe un drum atât de liniștit, cum nu am fost niciodată, și sunt într-o continuă transformare și evoluție”, a încheiat.

Foto: Instagram