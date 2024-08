Cum arată sosia actriței Emma Watson. Keri Whitmore este oprită pe stradă de fanii „Harry Potter”: „Am primit chiar și băuturi gratis”

Kari Whitmore, 34 de ani, a fost confundată cu Emma Watson încă de la lansarea primului film Harry Potter în 2001 – acum are peste 700.000 de urmăritori pe TikTok. Aceasta spune că e oprită des pe stradă, iar oamenii o strigă „Hermione”.

O tânără din America, confundată cu Emma Watson

O femeie care seamănă izbitor cu Emma Watson a dezvăluit că este oprită tot timpul de oamenii de pe stradă, care cred că este actrița britanică. Kari Whitmore, în vârstă de 34 de ani, provine din Indianapolis, SUA, și a început să fie confundată cu Emma încă din anul 2001, când a apărut pe marile ecrane celebra serie „Harry Potter”.

Kari lucrează ca programator de echipaj pentru o companie aeriană, însă este mult mai cunoscută în mediul online pentru faptul că este sosia celebrei actrițe.

„Primesc comentarii de genul: „Arăți ca fata aceea din Harry Potter, cum o cheamă?” sau „Ți-a spus cineva vreodată că semeni cu Emma Watson?” […] Am primit chiar și comentariul: „Nu aveți filme de făcut?” în timp ce eram la un fost loc de muncă”, a povestit femeia care este cu doar șase luni mai mare ca Emma Watson.

„Îmi dau seama cum, la prima vedere, pot fi confundată cu Emma, ​​dar încă mă văd ca pe mine însămi. Cred că suntem asemănătoare, dar totuși diferite”, a mai spus Kari Whitmore, citată de OK! Magazine.

Oamenii au confundat-o cu Emma Watson de la vârsta de 11 ani

Asemănarea dintre Kari și Emma Watson a devenit evidentă când tânăra din America avea doar 11 ani, după lansarea filmului „Harry Potter și Piatra Filosofală”.

Ea a povestit: „Când a apărut primul film cu Harry Potter, nu îl văzusem încă. Nu am știut nimic până când am fost oprită la un oficiu poștal de câteva fete tinere care mă arătau și îmi spuneau „Hermione”.

„Nu știam despre ce vorbesc, așa că m-am dus acasă și am căutat pe internet, atunci când am aflat că Hermione este un personaj din Harry Potter, interpretat de Emma. Ca cineva care s-ar pierde mereu într-o carte, am început citind seria Harry Potter, odată ce am aflat cine este Hermione”, a mai spus femeia.

Kari consideră comparația măgulitoare: „A fi comparată cu Emma este un lucru măgulitor pentru că are o carieră impresionantă. Pare o persoană cu adevărat cool”.

Kari Whitmore participă la convenții unde se îmbracă ca Hermione

Kari a devenit o adevărată senzație online și la convenții, unde își îmbrățișează pe deplin aspectul lui Hermione, cu părul ondulat, halate și bagheta în mână.

„Primesc o mulțime de comentarii și priviri când sunt îmbrăcată în Hermione la o convenție de benzi desenate”, a povestit ea.

„Îmi amintesc că am ieșit la cină cu câțiva dintre prietenii mei după o zi lungă de convenție, iar această femeie a venit la mine și mi-a cerut o îmbrățișare pentru că Hermione era personajul ei preferat. Chiar am primit băututri gratis la un bar cu tematica Harry Potter”, a dezvăluit sosia Emmei Watson.

„Cred că reacțiile mele preferate sunt cele ale copiilor. Este exact ca atunci când copiii își văd supereroul preferat sau prințesa Disney”, a precizat ea.

Kari a împărtășit recent o fotografie îmbrăcată în Hermione cu cei 44.800 de urmăritori ai ei pe Instagram, toți fiind uimiți de asemănare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kari Whitmore, sosia actriței Emma Watson

Sursă foto: Profimedia

