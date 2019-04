Cum arăta Jojo în urmă cu 25 de ani: „Nimeni nu m-a putut opri niciodată”

Jojo a postat un colaj de imagini și alături a scris un mesaj prin care explică cum s-a schimbat viața sa în ultimii 25 de ani: „M-am gândit să vă spun în câteva rânduri cum s-a schimbat viața mea în ultimii 25 de ani. Acum 25 de ani eram un copil idealist, cu aripi cât cerul și o țintă: aceea de a reuși în viață și de a avea o carieră frumoasă. Îmi doream să ofer familiei mele tot ce nu a avut vreodată. Noi toți am crescut uniți și în spiritul ăsta în familia mea. Asta a fost mereu mai presus de orice altceva. Nimeni nu m-a putut opri niciodată în cei 25 de ani din drumul meu. M-am bazat mereu pe credința mea și steaua mea norocoasa. Azi sunt o idealista-pragmatică, ceea ce înseamnă că am mai învățat câte ceva. Am învățat când și cum să îmi folosesc aripile și mai mult decât atât, acum e randul meu să îmi învăț și să îmi încurajez copiii sa zboare. Eu zic că au fost 25 de ani cu însemnatate și ca fiecare dintre ei m-a alcătuit pe mine cea de azi”, – a scris Jojo pe Instagram.

Jojo, pe numele real Cătălina, a fost căsătorită cu Ionuț Grama, însă au divorțat în urmă cu 7 ani. Cei doi au împreună un băiețel, pe Achim, în vârstă de 7 ani. În prezent actrița se bucură de o minunată poveste de dragoste alături de Paul Ipate, cel care, de altfel, este și tatăl fetiței sale, Zora, în vârstă de aproape 2 ani.

Sursă foto: Instagram