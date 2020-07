Cum arată acum Maria Băsescu

Maria Băsescu este cunoscută ca una dintre cele mai elegante, discrete și diplomate prime-doamne ale României. Soția fostului președinte al României, Traian Băsescu, a stat mereu departe de lumina reflectoarelor, preferând să se dedice familiei.

La cei 68 de ani ai săi, soția lui Traian Băsescu arată impecabil și și-a păstrat eleganța de odinioară. Cu un ten lipsit de riduri și o siluetă sveltă, nimeni nu ar putea bănui că are mai mult de 50 de ani. Poate, secretul ar consta și-n viața tihnită de familie pe care o are în prezent.

Soția lui Traian Băsescu este o fire sociabilă căreia i-a plăcut mereu să fie înconjurată de oameni.

„Întotdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, povestea Maria Băsescu, cu mulți ani în urmă, potrivit redacția.ro.

Acum, Maria Băsescu are grijă ca nepoților săi să nu le lipsească nimic și se ocupă de administrarea moșiei pe care fiica sa, Ioana, o are la Nana, în Călărași.

