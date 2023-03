Cum a fost sărbătorită Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Acces direct a împlinit 41 de ani

Drumul până aici nu a fost unul ușor, dar astăzi are tot ce a visat, o familie frumoasă și o emisiune care face audiență și multe alte provocări de marcat.

Mirela Vaida a împlinit, astăzi, 41 de ani și a avut o zi spectaculoasă. Dacă acasă au sărbătorit-o, încă de dimineață, soțul și copiii, la Antena Stars au surprins-o colegii.

Mirela Vaida, surprinsă de familie și colegi

“Veni și ziua lui 41! Dragii mei, am avut o zi aniversară absolut fantastică! Vreau să vă mulțumesc, fiecăruia în parte, pentru miile de mesaje transmise, pentru toate gândurile bune și emoționante! M-ați copleșit! Ziua mea a fost perfectă datorită copiilor mei care mi-au sărit în pat dis-de-dimineață, datorită colegilor mei „nebuni” și frumoși de la Acces Direct, care mi-au pus jilț în fața redacției, afară, în ploaie, și care au mai scos și câțiva cireși de plastic pentru o atmosfera mai primăvăratecă, datorită vouă, rude și prieteni!

Vreau să mulțumesc, în mod special, bunilor mei prieteni, Nicu și Sorina, pentru preparatele absolut delicioase și Cristinei pentru dulciurile demențiale! Mulțumesc, dragi prieteni, că existați și că îmi faceți viață așa frumoasă!”, a mărturisit Mirela Vaida pe o rețea de socializare.

Mirela Vaida, despre relația care o împlinește

Prezentatoarea de la Acces direct recunoaște că datorită celor trei copii pe care îi are, momentele în care reușește să pătreacă timp cu soțul ei sunt tot mai rare. “Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți, adormim. Eu adorm cu copiii în pat, că le zic povestea de noapte bună, rugăciunea și… Eu adorm înaintea lor. Când mă mai întâlnesc și cu soțul meu… e 6 dimineața. Zic: Ce am făcut, mă? Iar am dormit separați? Al meu zice: Da, dar și când te prind”, a povestit Mirela Vaida în podcastul găzduit de Valentin Sanfira.

Prezentatoarea a devenit mamă cu greu

Mirela și Alexandru Vaida sunt căsătoriți din 2009. „Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini, urât, cu hemorgie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți. Am fost puternică. Am luat calea mănăstirilor, bisericilor… să întreb de ce mi se întâmplă asta. Uite așa m-am chinuit mult”, a mai povestit frumoasa blondă.

Foto: Facebook