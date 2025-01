Cine este Nadd Hu, iubita lui Mario Fresh. Este pasionată de muzică și bucătărie și a absolvit Facultatea de Arte din București

Nadd Hu a intrat recent în atenția publicului, după ce Mario Fresh a confirmat că tânăra este persoana care a reușit să-l cucerească după despărțirea de Alexia Eram, cu care a avut o relație de opt ani. Cei doi au plecat într-o vacanță în Bali, iar acum întreaga lume vrea să afle cine este blonda care l-a făcut pe artist să o uite pe fiica Andreei Esca.

Cine este Nadd Hu

Nadd Hu are 28 de ani și s-a născut la București, fiind jumătate româncă, jumătate chinezoaică. Tânăra este o creatoare de conținut care a devenit cunoscută după ce a prezentat o emisiune de muzică.

Nadia, pe numele său adevărat, este o prezență fresh în mediul online, unde doar pe Instagram are peste 160 de mii de urmăritori.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică. Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu”, a povestit în rumă cu ceva timp Nadd Hu.

Artista are și un frate mai mic, David Hu.

Ce studii are influencerița

Nadd Hu a terminat Liceul de muzică „Dinu Lipati”, dar a ales să nu continue studiile în acest domeniu. Pasionată de muzică, a luat de mică lecții de canto și pian, însă mai apoi s-a reorientat.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit ea.

În anul 2018, Nadd Hu a absolvit Universitatea de Arte din București. Timp de cinci ani, aceasta a prezentat o emisiune muzicală pentru ca mai apoi să deschidă un vlog împreună cu Global Records.

Canalul ei de Youtube a câștigat în timp peste 73.000 de abonați, devenind una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din România.

Pe lângă „job-ul” din online, Nadd Hu și-a deschis, în urmă cu câțiva ani, și o florărie, fiind pasionată de flori.

„Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și online, doar că acum vreau să mai schimb puțin. Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, spunea ea la momentul respectiv.

Nadd Hu a participat la „Chefi la cuțite”

Nadd Hu a dezvăluit că are o pasiune și pentru gătit. Influencerița a participat la cel de-al 12-lea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”, unde a intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu.

„I DID IT!!!! Am ajuns în ECHIPE! Să mă înscriu la @chefilacutite a fost o mare provocare. A fost un proiect pe care l-am luat foarte în serios și emoțiile au venit ca un val peste mine deoarece am cunoscut atât de mulți oameni talentați, dar mai ales profesioniști a căror viață este bucătăria! Și apoi eram eu… o rătăcită printre tigăi . Am fost mii de înscriși, apoi sute de concurenți în audiții, 150 în prima zi de bootcamp, aproape 50 în a doua…. și acum… 21 de concurenți împărțiți în 3 echipe! ”, a scris Nadd Hu atunci pe rețelele de socializare.

Influencerița a ajuns până în cel de-al 10-lea battle al show-ului. La scurt timp după eliminare, ea a distribuit un mesaj în mediul online în care spunea cât de mult a ajutat-o această emisiune să evolueze.

„Cam atât și cu Chefi la cuțite! O aventură care m-a ajutat să evoluez enorm ca om, mi-am întrecut mai multe limite decât credeam că e posibil și sunt din inimă recunoscătoare. Cum am ajuns eu până în battle-ul 10…doar Dumnezeu știe! Chiar dacă plâng, eu sunt foarte conștientă de propria persoană. Știu că am ajuns mult mai departe decât credea oricine, chiar și eu. Tocmai de aceea sunt atât de recunoscătoare. Am muncit, m-am chinuit și am dat TOT. Și am rezistat cât am putut. Tot ce pot să zic este mulțumesc!”, a scris ea atunci pe Instagram.

Mario Fresh a confirmat relația cu Nadd Hu

La câteva luni de la despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh a confirmat relația cu Nadd Hu, care este cu trei ani mai mare decât el. Mario are 25 de ani, în timp ce Nadia are 28. Artistul a distribuit pe InstaStory o imagine cu noua lui iubită, în Bali, unde au plecat la începutul anului 2025.

În urmă cu câteva săptămâni, Mario Fresh și Nadd Hu au fost surprinși plecând împreună dintr-un club din București. Ulterior, au postat aceleași imagini din diverse restaurante, fără a confirma oficial că sunt împreună.

Odată cu imaginea cu influencerița distribuită în mediul online, Mario a confirmat subtil relația pe care o are cu aceasta.

