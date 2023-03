Christian Sabbagh, viața din spatele știrilor și lupta pentru fiul diagnosticat cu autism: „Terapia necesită timp, răbdare și foarte mulți bani” / Exclusiv

A ajuns prin zone de război și a trecut prin multe încercări, dar momentul în care fiul său a fost diagnosticat cu autism a fost cel mai greu din viața lui. Christian Sabbagh nu a abandonat niciun moment bătălia și, alături de soția sa, luptă în fiecare zi ca băiețelul acela superb să fie bine.

În rest, Christian Sabbagh se bucură de familia frumoasă pe care o are și de fiecare reușită a copiilor săi. Jurnalistul a acceptat să își deschidă sufletul pentru UNICA.RO chiar în ziua în care Kanal D împlinește 16 ani, iar dezvăluirile lui nu au cum să nu te impresioneze.

Christian Sabbagh: „Am fost în Ucraina și am revăzut suferința și dramele oamenilor”

Kanal D împlinește astăzi 16 ani, ne poți spune ce te-a legat atâția ani de această echipă?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Sunt parte din această echipă de 13 ani, o viață de om. Dacă am petrecut mai bine de un deceniu în sânul acestei familii, alături de colegi, de publicul telespectator, înseamnă că ne-au legat valori comune. Am râs, am plâns împreună și am împărtășit bucurii. Ne leagă un drum lung, plin de provocări, dar și succesul înregistrat de Kanal D.

Care ar fi întâmplarea aceea nostimă trăită în platou?

Am mai dat și balbe, unele sunt memorabile. Cred că cea mai amuzantă întâmplare a fost când am început să cânt „O, sole mio” după ce i-am dat „pasă” Oanei Român (la acea vreme, prezența “Drept la țintă”. Ea a preluat și eu nu mi-am dat seama că am în continuare microfonul activ. Toată lumea a amuțit, inclusiv Oana Român care era în Live.

Cum a fost anul care s-a încheiat pentru Christian Sabbagh? A fost unul cu multe încercări?

Nu a fost deloc un an ușor. Anul 2022 a venit cu tot felul de provocări pentru toată lumea. Am ieșit dintr-o pandemie, a început un război. Ca jurnalist am fost în Ucraina și am revăzut suferința și dramele oamenilor, copiilor care fug din calea armelor. Pe plan personal, însă, a fost un an liniștit și asta mă bucură.

Care a fost cea mai grea știre de transmis pentru Christian Sabbagh?

Se întâmplă chiar în martie anul trecut, eram în Ucraina, și am avut un Live la „Teo Show”. Relatam despre drama copiilor refugiați care au parcurs kilometri pe jos prin frig, ploaie, neștiind de ce trebuie să plece de acasă unde le era bine. M-am și emoționat în timpul transmisiei, pentru că am revăzut toți copiii nevoiți să plece din căminul lor din Siria, Liban.

Cum a reacționat Christian Sabbagh când a aflat diagnosticul fiului: „O astfel de veste este debusolantă pentru orice părinte”

Ai trecut prin multe momente care ți-au testat rezistența, ai fost în zone de război. Cât de greu a fost momentul în care ai aflat că fiul tău se luptă cu o problemă de sănătate?

A fost un moment dificil. O astfel de veste este debusolantă pentru orice părinte. Am avut nevoie de un timp să asimilez această informație și să mă „adun”. A fost cel mai teribil și dureros moment din viață mea.

Dar nu poți stă cu brațele încrucișate întrebându-te de ce ți se întâmplă ție, așa că am reacționat și acționat rapid pentru a vedea ce putem face.

„Un proces terapeutic în aceste cazuri depășește câteva mii de lei lunar”

Te-ai gândit să încerci anumite terapii și din străinătate?

Cred că am aplicat toate terapiile existente pentru tulburările din spectrul autist. Dar copiii sunt diferiți și o terapie care dă rezultate într-un caz poate fi ineficientă în altul. Acum avem o nouă echipă de terapeuți și se pare că suntem pe drumul cel bun. Dar terapia necesită timp, răbdare și foarte mulți bani, iar evoluția o vezi în timp.

Cât de costisitoare sunt aceste terapii pentru o țară ca România?

Extrem de costisitoare. Un proces terapeutic în aceste cazuri depășește câteva mii de lei lunar, depinde de câte ședințe are nevoie copilul. Ajutorul oferit de stat este mic comparativ cu nevoile unei familii care se confruntă cu o asemenea încercare.

Cum e Christian Sabbagh acasă? Duce gunoiul, da cu aspiratorul?

Desigur, împreună cu Iulia suntem o echipă și avem sarcini casnice împărțite. Duc gunoiul, fac curat în curte, dau cu aspiratorul. Sunt un om ca oricare altul.

Christian Sabbagh: „Anais este o mică pianistă. O să aibă examen de admitere la Dinu Lipatti”

Cum reușiți, tu și Iulia, să treceți peste momentele grele?

Eu am înțeles că dacă nu detensionezi o stare, această riscă să se agraveze. Că atare cred în comunicare și timp petrecut împreună. De cele mai multe ori ne place să ieșim din București împreună cu copiii. Nu mergem niciodată fără ei, am sta cu grijă și n-ar mai fi vacanță.

Ce ne poți spune despre Anais? Cu ce te-a surprins de curând?

Anais este o mică pianistă. O să aibă examen de admitere la Dinu Lipatti, dar încă nu știm dacă va merge în clasa întâi la un liceu de muzică sau la un colegiu. Încă analizăm, dar suntem foarte atenți la tot ceea ce înseamnă educație.

Are vreun hobby de care e atrasă?

Îi place foarte mult să cânte și să danseze. Ne oferă adevărate spectacole care ne încântă serile.

Christian Sabbagh, despre fata cea mare: „Jasmine este la un colegiu turcesc. Îi văd o carieră militară”

Dar de Jasmine? Ți-ar plăcea să meargă la studii în străinătate sau să rămână în țară?

Jasmine este la un colegiu turcesc. Eu îi văd o carieră militară, însă nu știu cât de dispusă este să urmeze acest drum. Eu cred în stilul de educație mai riguroas. Are 14 ani și preocupări de adolescentă.

Cum e relația dintre surori?

Este o relație foarte apropiată. Anais o sună mereu, îi spune că îi este dor de ea, se văd des. Sunt copiii mei și îmi doresc să aibă o relație cât mai bună.

Ai fost fericit de fiecare dată când dragostea ți-a cotrobăit prin suflet?

Da, am fost norocos din acest punct de vedere.

Te-ai simțit vreodată înșelat?

În iubire, niciodată. Au fost momente când m-am simțit înșelat în relațiile de prietenie, dar asta face parte din experiențele de viață ale tuturor.

Cea mai nostimă întâmplare trăită alături de copiii tăi?

Anais și Christian sunt mici și, ca toți copiii, fac numai năzbâtii care ne aduc zâmbetul pe buze. Fiecare zi are și întâmplări nostime. De obicei, când este foarte multă liniște în casă, începem să ne punem întrebări. Recent într-un astfel de moment de liniște nefirească, Anais a găsit fardurile Iuliei și l-a machiat pe cel mic.

„Când Iulia a aflat diagnosticul lui Christian a intrat într-o depresie severă”

Momentul pe care ai reușit să îl depășești, dar care se putea termină cu o tragedie?

Când Iulia a aflat diagnosticul lui Christian a intrat într-o depresie severă. Nu se putea discuta cu ea, era nervoasă și inițial nu am înțeles despre ce este vorba. A avut curajul la un moment dat să îmi spună ce se întâmplă. Dar până să știu aveam și eu diferite scenarii departe de trăirile ei. Dar lucrurile s-au reglat tocmai datorită comunicării dintre noi.

Ce așteptări ai de la anul asta?

Mie nu îmi place să vanez blana ursului din pădure. Nu îmi fac planuri, nu-mi creez așteptări, pentru că de cele mai multe ori au fost date peste cap. Este încă o perioadă tulbure din toate punctele de vedere social, economic, politic. Sper ca lucrurile să se liniștească, să revenim la pace pe toate planurile.

Foto: Kanal D, Facebook