Lidia Buble (27 de ani) a devenit una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră, asta atât datorită calităților vocale, cât și personalității sale pozitive și efervescente. Solista a cunoscut celebritatea în anul 2014, odată cu lansările pieselor Kamelia și Noi simțim la fel, alături de artistul Adrian Sînă (43 de ani), relatează revista Avantaje.

Ce studii are, de fapt, artista Lidia Buble?

Ulterior, Lidia lansează alături de trupa Direcția 5 piesa Forever Love, urmată la scurt timp de melodia Le-am spus și fetelor, un alt hit de succes. Cel mai recent, artista a lansat single-ul Cu ochii ăia verzi și melodia Vino, du-te, în colaborare cu trupa VUNK.

Cântăreața a terminat Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”. Apoi, Lidia s-a înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pe care a și absolvit-o după trei ani. „Am făcut atletism și gimnastică aerobică, dar mai mult atletism. Niciodată nu m-am gândit: «Eu când o să fiu mare, îmi doresc să fiu cântăreață».

Eram convinsă că ori voi fi o antrenoare de sport, ori îmi doream să fiu hairtylist, îmi plăcea foarte tare. Cântam în biserică și la școală, doar atât”, dezvăluia Lidia în 2018. Înainte să-și înceapă cariera în muzică, Lidia a mărturisit că a lucrat într-o tipografie din Deva, dar și alături de tatăl ei, de profesie pastor.

Lidia a crescut într-o familie numeroasă, alături de alți 10 frați și surori. Solista are 4 surori, Daniela, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

Lidia Buble a ajuns întâmplător în studioul lui Adi Sînă

„Am venit în București la facultate. (…) Am intrat pe internet și-am zis să-mi caut un job în București. Așa a făcut Dumnezeu, cum am intrat am văzut un anunț în care se căuta o bonă. (…) Am lucrat un an și ceva ca bonă pentru două fetițe. După aceea am lucrat ca manager de vânzări auto. Total opusul.

Trebuia să vând mașini. N-am stat mult acolo. N-aveam prieteni în București și mă gândeam ce voi face. Într-o zi a venit un domn și m-a întrebat dacă eu cânt, că am o voce plăcută, am un timbru deosebit”, mai spunea tot atunci.

Lidia a cântat o piesă pe care o știa de la biserică, iar respectivul domn i-a admirat talentul. Ulterior, bărbatul a venit cu o altă tânără care-și dorea foarte mult o carieră în muzică. Lidia și fata aceea, Laura, s-au împrietenit și împreună au ajuns în studioul lui Adi Sînă, iar restul poveștii deja îl știți.

