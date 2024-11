Ce se va întâmpla cu băieții Adrianei Bahmuțeanu după ce au preluați de Protecția Copilului. Avocatul Adrian Cuculis: „De aceea se face întâlnirea aceasta tampon la DGASPC”

Adriana Bahmuțeanu se străduiește din răsputeri să-și vadă băieții de când a murit Silviu Prigoană. Maximus (17 ani) și Eduard (14 ani) au rămas la tatăl lor după divorțul părinților, iar Adrianei i s-a interzis accesul la ei după decesul afaceristului.

Adriana Bahmuțeanu, tot mai aproape de clipa în care își va lua copiii acasă

Băieții Adrianei Bahmuțeanu au fost preluați de Protecția Copilului la mai bine de o săptămână de la . decesul lui Silviu Prigoană. Jurnalista a răsufalt ușurată când a auzit vestea, realizând că este cu un pas mai aproape de momentul în care își va putea lua copiii acasă.

„În mod sigur au fost luați (de Protecția Copilului – n.red.) pentru consiliere psihologică, dar eu nu vă dau informația asta cu certitudine pentru că eu am avut o altă întâlnire. Nu, nu sunt cu mine, dar este firesc ca instituțiile statului să intervină. (…) Este firesc să se întâmple asta, am făcut toate demersurile ca DGASPC să se pună în mișcare pentru că legea s-a îmbunătățit, numai că nu se aplică. Sunt nenumărate cazuri în care nu se aplică legea. (…) Dacă mama și tata se vorbesc de rău, copilul are de suferit”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este ce sa va întâmpla cu Maximus și cu Eduard după ce au fost preluați de Protecția Copilului. Avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru wowbiz.ro că Adriana Bahmuțeanu are toate șansele să-și ia copiii acasă. Iar faptul că aceștia au fost luați de Protecția Consumatorului este chiar un indicator important în acest sens.

„Eu mă aflam la ușa lui Prigoană când a venit poliția. Acum, probabil că copiii sunt la mama lor, vor ajunge probabil la ea. Adriana are toate șansele să își recupereze copiii. Foarte real, copiii vor ajunge la mamă, de aceea se face întâlnirea aceasta tampon la DGASPC, tocmai ca să vadă și să observe în mod obiectiv, niște observatori imparțiali, dacă există vreo alienare parentală sau dacă se impune vreun consult de specialitate, vreo consiliere psihologică, în așa fel încât copiii să se ducă acolo unde trebuie să fie, adică la mama lor” – a declarat avocatul, pentru sursa amintită anterior.

Adriana Bahmuțeanu: „Este cercul vicios care ține în țara aceasta mii de copii alienați!”

Adriana Bahmuțeanu s-a declarat, în urmă cu câteva zile, nemulțumită că DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Portecție a Copilului) nu a intervenit mai rapid pentru a o ajuta să-și ia băieții acasă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană spune că multe mame se află în situația ei și nu au ce face pentru a rezolva problema.

„Vreau să înțeleagă toată lumea. Este cercul vicios care ține în țara aceasta mii de copii alienați, departe de părinții lor. Ce se întâmplă: părinții alienatori țin copiii în domiciliu, la mine sunt frații mai mari. Alienarea se poate face și de către frați și de către alte persoane.(…) Frații mai mari îmi zugrăvesc un portret oribil, iar DGASPC care trebuie să intervină în așa fel în cât minorul să ia legătura și să mențină legăturile părintești cu celălalt părinte, nu face nimic.



Ceea ce face DGASPC este să venim în consiliere psihologică. La consilierea psihologică te duci luni de zile și nu rezolvi nimic. Noi am mai fost la DGASPC anul acesta și nu s-a întâmplat nimic. Autoritatea tutelară trebuie să vină, să-i scoată pe copii din casă împreună cu DGASPC-ul și să mi-i încredințeze. DGASPC-ul nici măcar nu i-a consiliat pe copii. În momentul în care a avut acces la copii nu i-a consiliat ca să le spună că ei acum sunt în grija mamei legal și că ar trebui să meargă la mama” – a explicat Adriana Bahmuțeanu la Wownews.

