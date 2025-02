Adriana Bahmuțeanu nu a fost lăsată să-și vadă băieții în timpul programului de vizită. „Am chemat poliția!” Ce s-a întâmplat în fața vilei lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu trăiește un adevărat coșmar de când a murit Silviu Prigoană pentru că nu își poate vedea copiii atât de des pe cât și-ar dori. Jurnalista a trecut recent printr-un episod dureros când s-a dus, în timpul programului de vizită, la Maximus și Eduard acasă, dar aceștia nu i-au deschis ușa.

Adriana Bahmuțeanu nu și-a putut vedea copiii în timpul programului de vizită

Adriana Bahmuțeanu a mers duminică, 9 februarie, la vila regretatului Silviu Prigoană, unde locuiesc băieții ei. Aflându-se în timpul programului de vizită, jurnalista a încercat să ia legătura cu Maximus și Eduard, dar nu i-a răspuns nimeni la interfon.

”Astăzi at fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva” – a declarat Bahmuțeanu, potrivit cancan.ro.

Văzându-se pusă într-o asemenea situație delicată, Bahmuțeanu a fost nevoită să alerteze autoritățile. Ea a transmis și în mediul online un mesaj prin care și-a exprimat furia legată de tot ce se petrece.

”Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut, a venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca mine de această atitudine a fraților vitregi care, nu numai că nu răspund la poartă, pentru că am mai sunat mai devreme, am chemat și poliția, dar și de faptul că iată, din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră.

Au fost spălați pe creier. Au fost alienați, au fost convinși de frații vitregi să nu mai vrea să stea de vorbă cu noi. Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a spus Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Adriana Bahmuțeanu, îngrijorată cu privire la starea emoțională a băieților

La începutul acestui an, Adriana Bahmuțeanu spunea că este îngrijorată în legătură cu starea băieților ei, spunând că Maximus și Eduard au mari dificultăți în a trece peste tragedia pierderii tatălui lor. Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani.

“Să știi că nu-i simt foarte bine, adică sunt afectați de toată povestea asta, acum sincer. (…) Sunt afectați de decesul tatălui, este firesc să fie așa, un copil, un adolescent nu are suficiente resurse cât să treacă singur peste o pierdere de genul ăsta, e o pierdere majoră în viața oricărei persoane de pe planeta asta, când îți moare un părinte, este o durere imensă pe care la început nu o procesezi, pentru că ești în starea de amorțire, de negare.

Șocul ăla ți se pare că nu te afectează, dar după aceea… cum să spun, intervin alte și alte emoții, inclusiv o perioadă de depresie, care se întâlnește peste tot în tot travaliul de doliu, peste tot pe planetă. Toți oamenii au o etapă a depresiei, a anxietății ridicate” – a declarat jurnalista, în cadrul unei emisiuni televizate, citată de kfetele.ro.

