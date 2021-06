Ce destin va avea Lilibet, fata cuplului Meghan – Harry. Predicțiile astrologului regretatei Prințese Diana

Pe 4 iunie 2021, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au devenit părinți pentru a doua oară. Actrița a dat naștere unei fete, pentru care cuplul britanic a ales numele de Lilibet-Diana Mountbatten Windsor.

Meghan și Harry mai au împreună un băiat, Archie Harrison, în vârstă de doi ani. Ducii de Sussex locuiesc în Santa Barbara, California, SUA de la jumătatea anului 2020.

Astrologul britanic Debbie Frank a făcut o serie de predicții pentru micuța Lilibet, bazate pe data nașterii acesteia. Debbie este renumită previziunile pe care le-a făcut despre prințesa Diana, în urmă cu 30 de ani, cu care avea și o foarte bună relație de prietenie.

Fetița cuplului Meghan-Harry este în zodia Gemeni și are Luna în semnul Berbecului, ceea ce înseamnă că micuța va da dovadă de foarte multă încredere în sine și va ști întotdeaun ce-și dorește viață. Potrivit afirmațiilor lui Debbie Frank, citată de presa internațională, Lilibet ar fi înzestrată, din punct de vedere astrologic, cu multă sensibilitate, creativitate și o imaginație bogată. Micuța are Soarele în casa a 10-a, acest lucru însemnând că s-a născut pentru a fi în atenția oamenilor și sub lumina reflectoarelor. Astrologul a mai spus că Lilibet este destinată să aibă un puternic impact asupra lumii și va putea face acest lucru deoarece Soarele, în semnul ei zodiacal, este foarte aproape de punctul destinului. Lilibet va fi, potrivit celor spuse de Debbie, o persoană extrovertită, îndrăgită de ceilalți, curioasă, vorbăreață și cu mult “lipici” la oameni.

Ce semnifică numele fiicei cuplului Meghan – Harry

Lilibet era alintul folosit de regretatul Prinț Philip pentru Regina Elisabeta a II-a (95 de ani). Prințul Philip, bunicul prințului Harry, a decedat pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani. În semn de respect pentru ambii bunici ai lui Harry, Meghan și Harry au ales să-și numească fetița Lilibet. Al doilea prenume i-a aparținut mamei lui Harry, Prințesei Diana (n. 1961 – d. 1997).

Foto – Facebook