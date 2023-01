Bonnie Bartlett, confesiuni din căsnicia deschisă cu actorul William Daniels: „A fost foarte dureros. Nu a funcționat bine”

Bonnie Bartlett a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre căsnicia cu actorul William Daniels. Cei doi sunt împreună de 72 de ani și au trecut prin momente grele la începutul relației lor.

Actrița americană Bonnie Bartlett, în vârstă de 93 de ani, a dezvăluit în cartea sa de memorii „Middle of the Rainbow” detalii impresionante despre începuturile căsniciei sale cu actorul William Daniels, în vârstă de 95 de ani.

Câștigătoarea a două premii Emmy și starul din „Boy Meets World/ Cory și restul lumii” s-au căsătorit în iunie 1951. Zece ani mai târziu cei doi au devenit pentru prima oară părinți, dar fiul lor a decedat la 24 de ore de la naștere. Ulterior au adoptat doi băieți: Michael și Robert.

Citește și: Will Smith a recunoscut că el și soția au un mariaj deschis. „Căsătoria nu poate fi o închisoare”

Bonnie Bartlett, detalii din culisele unei căsnicii deschise

Bonnie Bartlett a vorbit cu sinceritate despre începuturile relației cu soțul ei, William Daniels.

„Bănuiesc că a fost un pic de căsnicie deschisă la început, dar a fost foarte dureros. Nu a funcționat bine”, a mărturisit aceasta, potrivit pagesix.com, despre căsnicia cu William Daniels.

Aceasta a mărturisit că, în urmă cu 72 de ani, atunci când s-au căsătorit, mariajele deschise erau la modă, iar ei „nu s-au simțit niciodată constrânși de conceptul de fidelitate”.

„A fost o vreme când în New York accentul se punea pe sex și oamenii făceau tot felul de lucruri, într-un mod libertin”, a spus ea.

Actrița din serialul „St. Elsewhere” a dezvăluit că în 1959 a avut o aventură care a durat câteva luni, cu un actor care a fost „puțin plictisitor”: „Nu m-am simțit niciodată vinovată pentru că nici eu, nici Bill nu ne simțeam constrânși de conceptul de fidelitate”, a scris actrița în cartea sa.

Citește și: Beneficiile şi riscurile unei relaţii deschise

Actrița a recunoscut că s-a simțit devastată de infidelitatea soțul ei

Cu toate acestea, aventura soțului ei cu o producătoare, în anii ’70, a devastat-o și relația lor s-a deteriorat. În acel moment, actrița a aflat că „nu mai poate tolera nici un fel de căsătorie deschisă”. De atunci, cei doi au schimbat regulile în căsnicie și au luptat zi de zi pentru a-și consolida din nou relația.

„Când am început să formăm un cuplu, eu aveam 18 ani. Bill a fost primul meu iubit. Am trecut prin toate acestea și încă ne iubeam foarte mult, așa cum am făcut-o întotdeauna. Am fost mereu acolo unul pentru celălalt”, a mai spus Bonnie Bartlett.

Sursă foto: Profimedia