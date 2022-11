Bianca Rus, de urgență la spital după ce a luat un supliment cu fier. „Am leșinat, m-am trezit cu salvarea!”

Bianca Rus (35 de ani) a ajuns de urgență la spital, după ce a leșinat în casă. Artista a dezvăluit că a încercat să-și administreze singură un supliment cu fier, intravenos, iar acest lucru i-a provocat leșinul.

Da, am avut o problemă pentru că am făcut o perfuzie la domiciliu cu fier, ceea ce se face doar în spital, sub îngrijirea medicului. A venit salvarea, am leșinat, au fost niște incidente prin care am trecut cu brio. Da, am leșinat și m-am trezit cu salvarea. Asistenta care a fost alături de mine, era de la o firmă de asistentă la domiciliu. Nu a știut cum să procedeze. Evident, următoarea zi am fost la spital, unde medicii au avut grijă de mine și a fost totul bine – a declarat Bianca Rus, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Cântăreața a mai precizat că urmează un tratament cu fier de ceva timp și este nevoită să-și facă acele perfuzii care i-au provocat leșinul.

De mai mult timp fac un tratament cu fier, pentru că am o carență de fier, o anemie foarte mare și sunt nevoită să fac această perfuzii. Dar acum, din șase în șase luni mă voi prezenta la spital, unde vor avea grijă de sănătatea mea – a adăugat vedeta.

În ultimii ani, Bianca a avut mai multe probleme de sănătate din cauza slăbitului excesiv. Artista a reușit performanța de a da jos 60 de kilograme, în 2019, după o operație de micșorare a stomacului.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație.

Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea. Eu nu mi-am tăiat pielea, în afară de operația de micșorare a stomacului și de un plus de volum la buze, eu nu am alte operații. Nu a fost cazul, am fost foarte ambițioasă, am muncit foarte mult – povestea Bianca Rus, acum câțiva ani, potrivit wowbiz.ro.

Pierderea unui număr atât de mare de kilograme a venit la pachet cu diverse probleme de sănătate, printre care și anemia pentru care trebuie acum să-și administreze suplimente cu fier.

Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat etc. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala.

Foto – Facebook