Bianca Censori (29 ani) a avut o nouă apariție șocantă, marți, când a mers la cinema împreună cu soțul ei, Kanye West. Tânăra a lăsat foarte puțin loc imaginației în momentul în care a ales să poarte un top transparent și o pereche de pantaloni scurți nude.

Bianca Censori, cu sânii la vedere la cinema

Bianca Censori și-a făcut o reputație pentru aspectul ei uluitor, după ce în ultimele luni a apărut pe stradă purtând cât mai puține haine, sau cât mai transparente. Marți, soția lui Kanye West (47 ani) și-a lăsat sfârcurile la vedere într-un top transparent, în momentul în care a mers cu soțul ei să vadă filmul „Fly me to the moon”, la cinematograf.

Bruneta a combinat topul cu pantaloni nude cu talie înaltă și o pereche de tocuri stiletto.

Vedeta și-a compleat look-ul cu o șapcă crem și a ales să nu poarte niciun pic de make-up, lăsându-și frumusețea naturală să vorbească de la sine.

Cei doi au părăsit cinematograful printr-o ușă laterală, după doar 45 de minute.

În timp ce Bianca a atras toate privirile cu ținute ei revelatoare, Kanye a preferat să îmbrace un hanorac negru și pantaloni de trening negri.

Soția lui Kanye West a renunțat la inhibiții

De când s-a măritat cu Kanye West, Bianca Censori și-a schimbat total stilul. A început să poarte haine tot mai decoltate, transparente și chiar a apărut de multe ori în public acoperită doar de o pernă sau cu desuri fără lenjerie intimă.

La începutul acestui an, tânăra a călătorit la Paris, unde a fost văzută într-o bluză albastră pe care a combinat-o cu un dres negru, transparent, fără lenjerie intimă.

Apoi, tot în capitala Franței, Bianca Censori a ieșit în public într-o rochie neagră transparentă, mini, lăsând totul la vedere. Aceasta a încercat atunci să-și acopere părțile intime cu telefonul mobil.

În luna iunie, soția lui Kanye West a optat pentru un ansamblu format dintr-o salopetă bej, cu spatele gol, pantaloni franjurați și un top format din două benzi verticale care îi acopereau parțial sânii.

Pentru aparițiile sale de la Paris, Bianca a intrat în vizoriul autoritățilorm riscând o amendă uriașă pentru exibiționism. Aceleași probleme le-a avut și în Italia, unde faptul că a ales ținute aproape inexistente i-au adus critici. Aceasta a fost atunci pe punctul de a primi o amendă de 10.000 de euro, după ce a ieșit pe stradă într-un body transparent mulat, fără sutien, la un moment dat fiind nevoită să-și acopere sânii cu geanta.

Potrivit Curții Constituționale italiene, se poate aplica o amendă de 5.000 până la 10.000 de euro pentru expunerea în public într-un mod indecent. De asemenea, oricine își expune părțile intime într-un loc sau în apropiere unui loc frecventat de minori, poate primi o pedeapsă cu închisoare de patru luni până la patru ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginile cu Bianca Censori la cinematograf, alături de Kanye West

Sursă foto: Profimedia, Hepta

