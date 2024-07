Meghan Markle a fost surprinsă de paparazzi luând prânzul la un restaurant italian din Montecito, California, alături de actrița Kimberly Williams-Paisley, protagonista filmului „Father Of The Bride”. Ducesa de Sussex a purtat un outfit casual pe care l-a accesorizat cu un colier de peste 15.000 de euro. Vezi cum arată bijuteria în GALERIA FOTO de mai jos!

Meghan Markle a purtat un colier de peste 15.000 de euro la gât, la o ieșire în oraș cu o prietenă

Meghan Markle (42 de ani) a fost fotografiată de paparazzi luând masa în oraș cu o prietenă, actrița Kimberly Williams-Paisley (52 de ani), la un restaurant italian din Montecito, unde locuiește de mai mulți ani. Kimberly a optat pentru un look casual, o rochie cu albastră cu nasturi, adidași și o borsetă.

La rândul ei, actrița din „Suits” a optat pentru un outfit lejer, alcătuit dintr-o pereche de jeanși drepți și o cămașă albă. Meghan și-a accesorizat ținuta cu balerini Tory Burch, ochelari de soare și bijuterii aurii, printre care și un colier Cartier în valoare de peste 15.000 de euro. Vezi bijuteria în GALERIA FOTO de mai jos!

Kimberly Williams-Paisley și Meghan Markle susțin aceleași cauze caritabile

Meghan Markle a petrecut o după-amiază relaxantă alături de Kimberly, soția cântărețului de muzică country Brad Paisley (51 de ani), aproape de casa ei din Montecito, în valoare de 14,5 milioane de dolari. Kimberly și Brad locuiesc de mai mult timp în Montecito și fac parte din același cerc de prieteni al ducilor de Sussex, care îi mai include și pe Ellen DeGeneres, Katy Perry și Orlando Bloom, printre alții.

Kimberly Williams-Paisley și Meghan Markle sunt amândouă puternic implicate în mai multe inițiative caritabile, în special în cele care au ca scop să pună capăt foametei. Cel mai probabil, cele două s-au cunoscut prin intermediul partenerilor lor. În 2020, Prințul Harry a luat parte la un eveniment Stand Up for Heroes. În cadrul acestuia, Brad Paisley a susținut un concert.

Meghan și Kimberly sunt amândouă mame a doi copii

Meghan și Kimberly au luat masa la restaurantul italian Tre Lune, unul dintre preferatele celebrităților de la Hollywood. Kourtney Kardashian, Ellen DeGeneres și Sofia Richie sunt doar câteva dintre personalitățile cunoscute care au trecut pragul restaurantului cu specific italian.

Atât Meghan, cât și Kimberly au fiecare câte doi copii. Ducesa de Sussex are un băiat în vârstă de 5 ani, Archie, și o fiică, Lilibet, în vârstă de 3. Kimberly are doi fii, William, în vârstă de 17 ani, și Jasper, în vârstă de 15.

În 2016, Kimberly a publicat cartea „Where the Light Gets In: Losing My Mother Only to Find Her Again”, în care a vorbit despre modul în care demența mamei sale i-a schimbat viața.

Cartea descrie în detaliu lupta mama sale, Linda, care a dezvoltat o boală numită afazie progresivă primară, în urma căreia și-a pierdut încet capacitatea de „a vorbi, a scrie și, în cele din urmă, de a-i recunoaște pe cei dragi”. Criticii au lăudat această carte emoționantă. De aceeași afecțiune, afazie, suferă și actorul Bruce Willis.

Foto: Profimediaimages.ro; Hepta.ro

