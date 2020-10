„Ați fost iubita președintelui?” Ce i-a răspuns Elena Udrea lui Denise Rifai

Pentru că de-a lungul anilor au apărut tot felul de zvonuri legate de o posibilă idilă între Elena Udrea și Traian Băsescu, Denise Rifai a întrebat-o direct pe invitata sa dacă a fost sau nu iubita președintelui.

„Traian Băsescu a fost cel mai important om din viața mea”

„Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și, de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă. Traian Băsescu a fost cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu în cariera mea politică, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu. Deci este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost una extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar, sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Basescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”, a declarat Elena Udrea.

Pentru că în 2015, Adriana Săftoiu a declarat despre Elena Udrea că stătea mereu „cu fundul pe biroul președintelui”, Elena Udrea a ținut să clarifice și acest aspect. „Nu mi-aș fi permis să stau cu fundul pe biroul președintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla, ca președinte. Aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă așez cu fundul pe el. Și am prea mare respect pentru familia președintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul președintelui”, a mai spus ea, în aceeași emisiune de la Kanal D.

