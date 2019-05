Andrei Ștefănescu, despre relației Ginei Pistol cu Smiley: ”Simt că își dorește să facă un copil”

Vestea că Smiley și Gina Pistol au o relație, a surprins pe toată lumea atunci când s-a aflat. Deși a trecut mult timp de atunci, cei doi refuză în continuare să vorbească despre relația lor. Au apărut la câteva evenimente mondene, au fost surprinși pe aeroport când plecau în vacanță, dar nu vor să dea detalii despre ei.

Andrei Ștefănescu, însă, a dezvăluit ce a observat la Gina în perioada Asia Express. „Am stat mai mult împreună, noi, echipele care au prezentat, am stat mai mult împreună și ea este o fată care este îndrăgostită, se simte pe ea și este un moment foarte important în viața ei, simt că își dorește să facă un copil. În vremurile astea, înainte poate avea o sclipire în ochi, poate era mai tristă, dar acum îți dai seama că tinerii stau mai mult pe telefon, îi trimiți lui iubi poze. Am văzut-o făcând asta, noi aveam acces la telefoane. Îți dai seama după cum privește telefonul, era mai mult cu partenerul, decât cu noi. Asta înseamnă foarte mult, pentru că sunt persoane care nefiind căsătorite, sunt atente cu persoanele alea. Când îi scrii în permanență, asta înseamnă că din sufletul tău pleacă foarte multă dragoste. Am văzut-o vorbind despre copil, își dorește să facă copil, a venit și vremea ei. Acum am văzut-o vorbind despre nuntă, ceea ce înseamnă că e o femeie iubită, matură, care nu se mai aruncă imediat. Eu cred că este ceva foarte serios între ei, cred că nunta bate la ușă. Undeva se vorbește despre acest lucru. Copilul nu poți să ți-l plănuiești, e mai greu cu el…nunta e așa…spunem ‘facem nunta’”, a spus Andrei la Star Matinal.