Andreea Perju vorbește despre o nouă căsătorie, după divorțul de tatăl fetițelor: „Nu cred în singurătate deloc”/ Exclusiv

Andreea Perju și Cristi Dociu au surprins pe toată lumea cu despărțirea după 15 ani de relație, din care 13 de căsătorie. Au ales să își despartă drumurile, dar fac în continuare o echipă în ceea ce privește creșterea celor două fetițe, Mara și Ada, pe care le au împreună. În exclusivitate pentru UNICA.ro, Andreea Perju ne-a dezvăluit planurile pe care le are după divorț în ceea ce privește viața personală, dacă se mai vede într-o nouă căsătorie, dar și lecțiile pe care le-a învățat în urma despărțirii de tatăl fetelor sale.

Andreea Perju a pus întotdeauna pe primul plan familia, iar Mara și Ada sunt centrul universului său. În această lună, actrița și fetele ei se mută în noua casă, pe care Andreea a cumpărat-o în toamna anului trecut și pe care a renovat-o și reamanenajat-o ținând cont nu doar de preferințele ei, cât și ale fiicelor sale.

Andreea Perju: “E important să reușești să te mulezi pe nevoile fiecărui copil”

De când a devenit mama, actrița a optat pentru o educație cu blândețe a fetelor sale, reușind să se adapteze nevoilor acestora.

“Mara este în clasa a șasea, Ada este în clasa a treia. Sunt foarte bine cu școala. Mă bucur că Ada anul acesta și-a călcat pe frici și pleacă pentru prima dată într-o mini tabără de 3 zile cu școala. Pentru ea nevoia de a fi alături de cei apropiați, de familie, nu contează că sunt eu, că e tatăl ei, că sunt bunicii e foarte mare. Îi e suficientă.

Mara e altfel, e copilul care își dorește să exploreze, să se ducă, îi place independența, e un pic altfel. Deși și Ada este autonomă, dar a avut această nevoie de a o lăsa în ritmul ei să se desprindă încet și sigur decât să o obligăm să facă ceva și să devină traumatizant. Știi cum se spune, noi suntem persoane cu nevoi diferite, tocmai asta e frumusețea vieții și atunci nu poți să crești copiii ca pe niște roboței, pentru că se nasc cu personalitate diferită și e important să reușești să te mulezi pe nevoile fiecărui copil și să nu încerci să-i obligi să fie la fel”, a spus Andreea Perju pentru UNICA.RO.

Andreea Perju: “Important este să găsesc un om cu care să fiu pe aceeași lungime de undă”

Din exterior, viața Andreei Perju pare una aranjată. Se ocupă de cele două restaurante care merg bine, prezintă evenimente, are proiecte și are casa la care a visat. Se gândește actrița să își refacă viața la un moment dat?

“Asta cu siguranță. Nu am ales să fac pasul acesta dorindu-mi să mă duc la mânăstire, doar că nu caut cu înverșunare chestia asta. Este pentru prima dată în viața mea când real am învățat să trăiesc singură cumva. Nu cred în singurătate deloc, dar nu cred nici în înverșunare. Cred că ce e pentru mine e pus deoparte și când va fi momentul potrivit să apară, va apărea”, a spus, pentru UNICA.ro, Andreea Perju.

Am fost curioși să aflăm dacă ea se mai vede recăsătorită sau a fost de ajuns mariajul de 13 ani pe care l-a avut. Timpul pare să fie singurul care va așeza lucrurile pe făgașul normal.

“Să fiu sinceră, nu mă gândesc la chestia asta. Dacă am învățat ceva în timp, am învățat că viața e plină de surprize și în momentul în care proiectăm pe o perioadă mult prea lungă de timp, s-ar putea să ne râdă în față. Și atunci lucrurile le las să vină către mine, vedem încotro evoluează. Că mă căsătoresc, că nu mă căsătoresc, că trăiesc până la adânci bătrâneți cu altcineva fără acte sau ceva, nu cred că asta e important.

Important este să găsesc un om cu care să fiu pe aceeași lungime de undă, care să vrea să accepte viața mea cu toate care sunt în ea, să înțeleagă că pentru mine prioritatea principală vor fi fetițele tot timpul. Chiar nu proiectez, pentru că de câte ori am vrut eu neapărat să fie într-un anumit fel, viața mi-a râs foarte frumos în față și într-o fracțiune de secundă s-au schimbat lucrurile. Și atunci mai bine cu calm și cu bucurie”, a declarat, pentru UNICA.ro, Andreea Perju.

Ce lecții a învățat actrița după divorț

Și, cum în viața nu se întâmplă nimic fără rost, actrița a învățat în urma schimbărilor prin care a trecut lecțiile pe care viața i le-a servit.

“Cred că în fiecare zi învăț câte ceva, pentru că să ieși la un moment dat dintr-o relație care a durat 15 ani și să înveți din nou să trăiești singur, să iei decizii singur, cu atât mai mult că nu sunt singură, adică am două suflete, sunt o mare responsabilitate. Însă am învățat să mă privesc cu mai multă bunătate, să nu mă mai judec, să nu mai îmi fie frică de deciziile pe care le iau. Frica de necunoscut de multe ori ne împiedică să luăm anumite decizii, chiar dacă simțim în interior că am vrea să facem anumiți pași într-o anumită direcție, dar frica de necunoscut ne împiedică, lucru care mi s-a întâmplat și mie, adică nu am luat o hotărâre peste noapte, a durat o perioadă îndelungată până când am fost pregătită, am avut curaj, ok, vreau asta”, ne-a mărturisit Andreea Perju.

Actrița a învățat să vadă partea plină a paharului indiferent de situație.

„Și am învățat să fiu mai bună și mai blândă cu mine, am învățat să mă iubesc și în momentele mai puțin bune ale mele. Am învățat că dacă într-o zi am o zi proastă, nu am de ce să mă judec pentru chestia asta, pentru că sunt om și nu sunt robot. Am învățat să trec peste încercări, cumva cu zâmbetul pe buze și să le iau cumva ca atare. Am înțeles că orice situație poate să pară doar negativă, adică să aibă doar un efect negativ, de fapt are o parte pozitivă undeva acolo. Știu că e greu să ne ducem într-acolo, pentru că tendința este să ne judecăm, să vedem lucrurile rele și drumul anevoios, dar în fiecare întâmplare, poate și când am avut cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele, cumva în timp mi s-a arătat că a existat și o parte bună în chestia asta”, a mai spus Andreea Perju pentru UNICA.ro

