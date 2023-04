Andreea Marin, abilă în afaceri: „Poți spune că sunt un antreprenor de succes”. Cum și-a implicat fiica și iubitul / Exclusiv

Andreea Marin a scris o filă importantă în istoria televiziunii din România, cu emisiunea „Surprize, Surprize”, de la TVR, dar și cu alte producții în care a fost implicată. Anii au trecut și, odată cu ei, a devenit și o antreprenoare abilă. A învățat să-și vândă imaginea și să fie tot mai selectivă cu aparițiile publice, iar investiția pe care a făcut-o în Creative Hub Voice & Visibility îi aduce satisfacțiile la care a visat.

Invitată la FRESH by UNICA, Andreea Marin a dezvăluit că, după ani de televiziune, a reușit să simtă succesul și în lumea anteprenoriatului. Nu se consideră bogată, spune că trăiește demn și civilizat, iar succesul îl măsoară întotdeauna în proiectele reușite la realizarea cărora pune umărul.

Andreea Marin, despre succesul în lumea anteprenoriatului

„Depinde în ce măsori succesul, nu sunt un antreprenor foarte bogat. Dacă măsori succesul în milioane și milioane de euro, înseamnă că nu îl am. Dacă măsori succesul în proiecte frumoase și în a reuși să trăiești demn și să îți asiguri o viață civilizată, atunci, da, poți spune că sunt un antreprenor de succes”, ne-a spus Andreea Marin.

În ce măsoară Andreea Marin succesul?



„În inimi care bat cu putere și cred că asta spune tot. Dacă oamenii își doresc să revină, dacă îi vezi cu zâmbetul pe buze, dacă vin mereu cu propuneri către tine, se întorc la tine, pentru că s-au simțit bine și anterior, înseamnă că e bine ce faci”, a spus Andreea Marin, recent, în emisiunea FRESH by UNICA.

Prețul succesului pentru Andreea Marin: „Nopți nedormite, multă muncă și sacrificii legate de viața personală”

Vedeta ne-a dezvăluit și care a fost prețul succesului în ceea ce o privește.

„În cazul meu, prețul înseamnă nopți nedormite, înseamnă multă muncă, înseamnă uneori sacrificii legate de viața personală. Nu poți face, chiar dacă ești antreprenor, ești propriul stăpân, nu poți face neapărat tot ce îți dorești la timpul la care visezi să faci asta. Există limitări. Azi pot, mâine nu pot. Am responsabilități, trebuie să le respect, trebuie să mă țin de ele, trebuie să fiu un om de cuvânt în ochii celor care au încredere în mine, să nu îi dezamăgesc”, a completat Andreea Marin.

Alături îi sunt fiica, iubitul și familia extinsă, iar Andreea nu ezită să-i implice în proiectele profesionale sau în business-ul pus pe picioare.

„Ne jutăm reciproc. De exemplu, în campania ‘Prețuiește viața’ din timpul pandemiei, am pus umărul cu toții. Am cărat împreună, am distribuit împreună, și eu, și Violeta, și Adrian. Fiecare a ajutat cu ce a putut.” a dezvăluit Andreea Marin.

„Sunt deschisă să învăț de la tineri”

Deschisă și dornică mereu să învețe, Andreea a mărturisit că Violeta, fiica ei, îi împărtășește noțiuni despre tehnologie și tot ce este nou în lumea digitală.

„Violeta știe deja mult mai multe lucruri despre partea asta digitală decât mine și de multe ori mă ceartă că nu fac bine eu lucrurile așa cum m-ar învăța ea să le fac. Și are și dreptate, spun sincer!

Sunt deschisă să învăț de la tineri, pentru că asta înseamnă deschidere către nou și către lumea asta în care totul se transformă cu o viteză uimitoare și, ca să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă, trebuie să îi ascultăm pe tineri.

Poate că unele lucruri le știm noi mai bine, experiența ne recomandă, dar altele sunt clar cunoscute mai bine de ei și noi trebuie să fim cei care ascultă”, a declarat Andreea Marin, în exclusivitate, la FRESH by UNICA.

