Andreea Mantea, despre provocările unei vieți publice: „Am suferit enorm”

Andreea Mantea (35 de ani) a vorbit recent despre provocările vieții în lumina reflectoarelor. Andreea a debutat în televiziune în anul 2005, ca reporter Kiss TV, ulterior devenind asistentă a matinalului „Neața cu Răzvan și Dani”.

În 2015, Andreea a fost protagonista emisiunii „Burlăcița”, mai apoi găzduind emisiunile „Burlacul” și „Mireasă pentru fiul meu”, toate cele trei la Antena 1. Din 2017, Andreea a rămas fidelă postului Kanal D, pentru care a prezentat „WowBiz”, „Se strigă darul”, „Puterea dragostei”, „Trăiri alături de Andreea Mantea” și „Casa Iubirii”.

„Nu ne-am asumat nimic. Nu știam acum 17-18 ani că vine tanti Gherghina și (n.red.: ne judecă). Noi ne-am trezit cu lucrurile astea. Nu știam că vine cu asta la pachet. Totul vine treptat. Când eram la început și m-am izbit de valul de negativitate și răutate, am suferit enorm, dar am mers mai departe. Aia e… Ea e la ea acasă, eu sunt la mine acasă. (…) Am și minusuri multe, dar lucrez. Nu zic nu terapiei, dar consider că nu am ce să descopăr prin prisma altui om. Încerc să descopăr prin mine. Eu, când am o durere, îmi provoc o altă durere ca să treacă durerea aia. Mă ciupesc și asta mă ajută să păcălesc creierul”, a declarat Andreea Mantea în podcastul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici.