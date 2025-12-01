Anastasia Lazariuc, apariție superbă la 72 de ani, alături de fiica ei, Ileana Lazariuc. Cum s-au fotografiat cele două

Anastasia Lazariuc, una dintre cele mai elegante artiste din showbiz, și fiica sa, Ileana, au surprins recent printr-o fotografie realizată la munte. Imaginea, distribuită pe rețelele sociale, a atras numeroase reacții din partea admiratorilor, care au remarcat naturalețea și frumusețea celor două.

Anastasia Lazariuc, apariție superbă la 72 de ani

În fotografia de la munte, Anastasia Lazariuc, care a împlinit 72 de ani în vara acestui an, apare relaxată și plină de rafinament, demonstrând încă o dată că vârsta nu îi umbrește eleganța. Ileana Lazariuc, la rândul ei, a fost apreciată pentru stilul simplu și autentic, care se potrivește perfect cu peisajul montan.

Internauții au comentat în număr mare imaginea, subliniind legătura specială dintre mamă și fiică, dar și faptul că ambele sunt superbe.

“Doamne superbe!”

“Ce surori frumoase!”

„Ce frumos! Mama și fiica într-un peisaj calm de sfârșit de vară!”

„Ce frumoase! Doamna Anastasia este o inspirație!”

Cum se menține în cea mai bună formă Anastasia Lazariuc

În urmă cu câțiva ani, Anastasia Lazariuc a explicat pentru impact.ro care sunt secretele ei pentru o siluetă armonioasă, precizând că pune accent pe alimentație simplă și mișcare în natură: „ Nu am fost gurmandă, nu mi-a plăcut carnea. Nu pot spune că nu mănânc deloc, dar foarte rar. Atunci când merg undeva, să nu creadă lumea că fac fițe. Sunt atâtea legume acum, când natura a renăscut, încât se pot prepara atâtea lucruri bune. De asemenea, trebuie consumate lichide multe, apa este sfântă.”



Despre energia ei, artista a explicat: „Sport nu fac, dar mă mișc foarte mult. Ies cu cățelușa. Simt nevoia să merg cât mai mult. Natura te încarcă cu energie, atunci când poți să să pui mâna pe pomi, să-i îmbrățișezi, să vorbești cu ei. Totul e viu, totul are viață, fiecare fir de iarbă, fiecare frunză, chiar dacă nu vorbesc.”

Anastasia Lazariuc a mai mărturisit că „frumusețea vine din interior” și că ritualurile exterioare nu pot compensa lipsa de bine și puritate sufletească: „Dacă punem numai măști, creme, dorind să arătăm bine, nu se va întâmpla. Binele vine din noi, din interior. Important e să fim cât mai puri, cât mai buni, cât mai curați, cât mai puțin invidioși. Astea ies la suprafață, trimise de Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba.”

Solista a adăugat că atenția la alimentație este esențială în prezent, când „nu mai facem atâta efort fizic cum făceau părinții noștri la țară”, sugerând că echilibrul interior și stilul de viață conștient sunt cheia unei stări bune și a unui aspect armonios.

