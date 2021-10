Deși se cunoșteau încă din copilărie și mai formaseră un cuplu în trecut, Anamaria Prodan (48 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) au redevenit un cuplu în anul 2008. În același an, antrenorul încă era căsătorit cu prima soție, Mariana Boldea, acum Pfeiffer.

Anamaria Prodan spune că nu i-a despărțit pe Laurențiu Reghecampf și pe prima lui soție, Mariana

Din mariajul cu Mariana, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Fostul cuplu a mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina. La doar un an și o lună de la naștere, fetița s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale la inimă.

Laurențiu a declarat recent că a depus actele de divorț de Anamaria. Antrenorul formează un cuplu cu o tânără care ar urma să-i ofere al treilea copil. Fiindcă s-a speculat că a fost înșelată pentru că și ea, la rândul său, l-a despărțit pe Laurențiu de prima soție, impresara a explicat ce s-a întâmplat de fapt între ea, antrenor și Mariana.

„Nu, asta e o prostie. Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că ne pierduserăm în trecut, l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat”, a declarat Anamaria Prodan pentru Pro Sport.

„Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă. Eu l-am susținut pe soțul meu mereu”, a continuat.

„Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri. Când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă. El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor”, a mai spus pentru aceeași sursă.

La rândul ei, Mariana a declarat recent pentru Cancan: „Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15, așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede, întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni”.

Mariana Pfeiffer: „Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva”

„L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a completat.

„Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care este fericit”, a mai spus Mariana.

Anamaria și Laurențiu au împreună un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani. Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresara are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

