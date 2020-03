Ana Morodan este o veritabilă contesă în mediul online, însă viața ei nu a fost mereu desăvârșită. Ea ne-a vorbit într-un interviu exclusiv despre problemele psihice cu care s-a confruntat în trecut.

Ana a suferit în trecut de anxietate, burnout și gânduri sinucigașe, dar a reușit să se pună înapoi pe picioare. Cum a reușit? „M-am remontat singură”, a zis ea. „Oricât de greu mi-ar fi în viață mă ridic în genunchi, apoi în picioare și nu mă las. Am început să mă redescopăr, să am mai multă grijă de mine, să fac terapie cu un psiho-terapeut care mă ajută enorm, să merg la yoga și să fac tot felul de activități care îmi fac bine și mă bucură”.

Deși în prezent Ana Morodan este mai bine, anxietatea își mai arată din când în când colții, după cum ne-a povestit: „În ritmul în care trăim acum și cu toate care se întâmplă în jurul nostru cred că e foarte greu să nu fii anxios, nesigur și să fii mereu pe plus. Am momente când sunt mai down, când mi se mai îneacă câte o corabie mică, dar suflu tare la pupă, pun un ruj, o rochie concupiscentă, ies în lume și gata[…]. Ah, și autoironia. E mai bună decât orice anxiolitic”.

Ana Morodan apare pe coperta ediției de aprilie a revistei Unica. Acolo vei găsi întregul interviu cu ea, precum și un pictorial exclusiv.

Foto – Instagram

