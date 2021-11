„Am observat că nu prea se…”. Ce le-a transmis Adda artistelor Delia și Feli

Cântăreața Adda s-a îndrăgostit de folclor când era doar un copil, mai exact de cântecele interpretate de Grigore Leșe. Pentru artistă e important să nu-și uite originile, iar hiturile pe care le-a lansat de-a lungul timpului îmbină cu succes trecutul și prezentul.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Adda a recunoscut că și-ar dori să colaboreze cu artiste care se îndreaptă spre același gen de muzică: „mi-ar plăcea să am un duet cu o fată, am observat că nu prea se poartă, nu înțeleg de ce. Mi-ar plăcea să am o piesă cu Delia sau cu Feli pentru că și la temperament ne asemănăm cumva, suntem cumva pe același film. Cred că ar ieși ceva foarte fain, pentru că nu s-a mai făcut”, a explicat ea.

Pentru cântăreață, muzica a fost întotdeauna planul A, fără să ia în calcul și alte variante în plan profesional. Putea să renunțe oricând la meseria ei, dar a ales să nu o facă, pentru că muzica o împlinește cu adevărat: „accept că vine cu multe rele, dar și când vine binele, e magic”, a mai continuat Adda la podcast.

Primul hit „Minți murdare făcute praf” în colaborare cu rapperul Țeastă l-a lansat pe când avea 16 ani, iar piesa a ajuns întâmplător pe YouTube: „stăteam acasă, îmi făceam piesele cu instrumentale de pe net și mă înregistram. Au trecut 13 ani de atunci. Mi-a adus confirmare, în primul rând pentru mine, dându-mi seama că e ok ce fac, că trebuie să fac asta în continuare. De când m-am apucat de muzică, tot ce mi-am dorit a fost să ajung la oameni. Scopul meu este să fac muzică pentru ei”, i-a povestit artista lui Damian Drăghici.

Rapperul Ţeastă, pe numele său Andrei Ionescu, a încetat din viaţă la începutul lunii noiembrie, la vârsta de 35 de ani.

„Drum lin către stele, Țeasta! Multă putere familiei!”, a scris Adda pe pagina personală de Facebook, distribuind piesa lor, „Minți murdare făcute praf”.

