„Am intrat în birou și avea poză cu mine!”. Întâmplarea care a șocat-o pe actrița Anca Dumitra

Anca Dumitra s-a născut și a copilărit în Oltenia, la Craiova, și a absolvit cursurile Universității de Arte Teatrale și Cinematografie din București. Actrița a avut ocazia să primească un telefon important exact atunci când simțea că are nevoie de o schimbare. Așa a ajuns să joace în pelicula bazată pe o întâmplare reală, „Doing money” (2018), și să ajungă pe platourile de filmare din Belfast, Irlanda.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Anca Dumitra spune că, pentru ea, tot ce s-a întâmplat pe platourile de filmare din Irlanda a însemnat mai mult decât o experiență de film sau un simplu rol.

„Era primul rol principal într-un lungmetraj, în altă țară (…). Știu că mă pusesem seara în pat și știu că voiam altceva, apoi 40 de minute mai târziu am primit un mesaj în care mi se cerea să dau o probă pentru un film, că s-ar putea să fiu și liberă și să verific. Am primit scenariul, la prima pagină de când am deschis, am plâns cap coadă pentru că erau niște elemente care rezonau foarte tare. Trei zile mai târziu zburam spre Irlanda de Nord să mă întâlnesc cu producătoarea și regizoarea”, a povestit actrița.

Mai mult decât atât, „Gianina” din Las Fierbinți a fost recunoscută inclusiv de fanii străini.

„După ce am dat castingul, am zburat în Belfast și când am intrat în biroul producătoarei și am văzut o poză cu Gianina. Luaseră de pe Internet și era chipul meu. Toți se uitau la un moment dat, în timpul filmărilor, pe telefon și îmi spuneau că sunt atât de diferită. Când am ajuns într-o altă zi de filmare, în Londra, la un moment dat, într-o pauză pe stradă, se aude un zgomot într-un geam al unui magazin de bijuterii, ne uităm toți și tipa din magazin strigă Gianina!. A venit, am făcut poză, și îmi spun colegii că eu chiar sunt faimoasă la mine în țară”, a mai continuat Anca Dumitra.

Filmul „Doing Money” a fost realizat pentru BBC, iar povestea se referă la Ana, o româncă răpită de pe străzile Londrei și obligată să se prostitueze timp de nouă luni în bordelurile din Irlanda și Irlanda de Nord. Tânăra româncă a fost bătută în tot acel timp și chiar arestată.

