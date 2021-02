Solista Alessia (36 de ani), pe numele ei real Elena Baboia, a cerut un ordin de protecție împotriva iubitului ei. În ianuarie 2020, însă, la scurt timp de la anunțul că s-au despărțit, Alessia și partenerul ei își mai dădeau o șansă. Prima ruptură dintre cei doi ar fi avut loc chiar după botezul fiului lor Alvin.

Alessia și fostul iubit luptă pentru custodia fiului lor: „Nu există nicio relație între noi acum”

Recent, în mediul online, cântăreața a mărturisit: „Printre procese, ordine de protecție, mai reușesc să cresc și copilul. Nu am crezut că voi face asta în viața vieților mele. Viața te duce pe niște cărări surprinzătoare”.

Alessia a declarat că fostul ei partener ar fi violent. În prezent, Alessia, care locuia în București, s-a mutat cu fiul ei în Constanța, orașul în care s-a născut. Pentru Antena Stars, însă, bărbatul a spus:

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„Nu a plecat din cauza mea, a fost dorința ei. Suntem într-un proces care nu ne convine niciunuia. Suntem în proces pentru custodie, dar nu am primit niciun termen. A greșit Alessia. A făcut ceva ce nu trebuia făcut. Legile din România sunt făcute pentru a le apăra pe femei.

Am primit ordin de protecție pentru cinci zile, dar eu nici nu eram acolo când s-a întâmplat acțiunea. Fiecare are versiunea lui, de aceea suntem și în proces. Nu există nicio relație între noi acum, vorbim doar când e să văd copilul și atât”.

De ce s-au despărțit?

„Lucrurile sunt tulburi acum, atâta tot. Mai interacționăm când și când. (…) Adevărul e că nu prea poți să trăiești cu mine în casă, sunt cicălitoare. Dacă stai cu mine cinci zile, a doua ai și fugit.

Sunt și eu cam dificilă, recunosc. El m-a cerut, am acceptat logodna. Am rămas însă însărcinată, am făcut botezul. Dar, sincer, eu am simțit că nu e sută la sută. Poate e și vârsta, pentru că el e mai mic cu șapte ani decât mine.

Și atunci am zis să mai aștept un pic, să văd dacă atinge maturitatea necesară pentru nervii mei”, declara artista în 2019, potrivit Libertatea.

Foto: Instagram

Citește și:

Andreea Mantea a răspândit zvonuri despre Ilinca Vandici la Kanal D

Ion Dichiseanu, în stare gravă la spital. Actorul se află internat la terapie intensivă

Actorii Simon Baker și Rebecca Rigg s-au separat după 29 de ani de relație

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro