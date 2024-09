Al patrulea bucătar pe care PRO TV l-a „furat” de la Antena 1, după Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Ce salarii au jurații „MasterChef”

Chef Iosif Ștefănescu, o prezență obișnuită a emisiunii „Chefi la Cuțite” a părăsit Antena 1 pentru Pro TV. Îndrăgitul bucătar, care era invitat să jurizeze amuletele celor trei chefi, precum și în marea finală, s-a alăturat acum lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu la „MasterChef”.

Chef Iosif Ștefănescu a lăsat „Chefi la cuțite” pentru „MasterChef”

Bun prieten cu chef Sorin Bontea, Iosif Ștefănescu a fost invitat în multiple episoade ale emisiunii „Chefi la cuțite”, pe vremea când juriul era format din Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și, bineînțeles, Sorin Bontea.

Chef Ștefănescu devenise un obișnuit al show-ului culinar de la Antena 1, iar telespectatorii au început să-l îndrăgească. Acum, însă, se pare că și acesta a ales să părăsească producția pentru a se alătura prietenilor săi la „MasterChef”. Dezvăluirea a fost făcută în emisiunea „La Măruță”, unde cei trei jurați au fost invitați la rubrica „Sosurile iuți”.

În timp ce vorbeau despre chef Iosif Ștefănescu, camerele s-au îndreptat spre acesta, care purta un tricou roșu cu emblema emisiunii care a avut premiera pe data de 10 septembrie.

Totodată, Cătălin Măruță le-a spus celor trei chefi: „A fost cu voi, v-a ajutat tot sezonul ăsta”.

Astfel, Pro TV a reușit să „fure” de la Antena 1 un al patrulea bucătar valoros, după plecarea lui Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Care dintre cei trei jurați MasterChef are salariul mai mare

Invitați la „sosurile iuți” în emisiunea „La Măruță”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări incomode pentru a nu mânca iute. Pentru că nu poate mânca alimente picante, chef Bontea a ales să răspundă la toate întrebările.

Întrebat dintre colegii săi are cel mai mare salariu, el a răspuns sincer: „Niciunul”.

„Îl avem la fel”, a spus Sorin Bontea

„Cât?”, a încercat Cătălin Măruță să afle.

„Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. oi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e”, a răspuns amuzat chef Bontea.

„De unde știți că îl aveți la fel?”, a continuat Cătălin Măruță, în timp ce Sorin Bontea a afirmat: „Am semnat contractele împreună, am negociat împreună”.

Sursă foto: Captură Youtube, Instagram

