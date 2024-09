Cum arată și cu ce se ocupă Sorin Mitrea după ce s-a retras din muzică. Trupa Ro-mania s-a reunit după 23 de ani, la MasterChef 2024

Sorin Mitrea, fost membru al trupei Ro-mania, a revenit în atenția publicului, la mai bine de 20 de ani de când a renunțat la muzică. Îndrăgita formație a anilor 2000 s-a reunit în platoul MasterChef, după 23 de ani. În prezent, acesta are o meserie cu totul deosebită, la fel ca foștii lui colegi.

Cu ce se ocupă Sorin Mitrea, după ce a părăsit formația Ro-mania

Sorin Mitrea a devenit cunoscut în urmă cu peste 20 de ani, când a intrat în formația Ro-mania. În anul 2001, trupa s-a destrămat, iar fiecare membru a mers pe drumuri diferite. Sorin este acum căpitan de barcă și a venit la MasterChef unde le-a pregătit celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Supă Tom Kha Gai.

Fostul artista a mărturisit că nu a renunțat de tot la muzică, dar o face în studioul lui de acasă. Pe timpul verii este skipper, iar iarna spune că îl ajută pe tatăl lui în service-ul auto al familiei. Visul sau este să deschidă un local mic și cochet, în care să gătească cu ingrediente proaspete.

„M-am dus pe barcă. M-am regăsit. Nu prea am mare lucru de spus despre muzică. Nu m-a mai mulțumit, am vrut altceva. Eu m-am retras din muzică prin 2003. Mi-e foarte dor să cânt, dar altceva. Încă fac muzică, am un studio acasă, creez, compun, doar că nu mai trimit melodiile la radio. Le țin pentru mine, dansez în casă”, a povestit Sorin Mitrea, la MasterChef.

Fostul artist le-a pregătit juraților o supă asiatică de pește cu care a reușit să obțină șorțul mult dorit, convingându-i pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu că merită o șansă, în timp ce Cătălin Scărlătescu l-a sfătuit să rămână pe barcă și să-l lase pe el să se ocupe de gătit.

Trupa Ro-mania s-a reunit după 23 de ani

Cei care au venit să-l susțină la audiții au fost foștii colegi de trupă, cu care nu s-a mai văzut de 23 de ani.

„Astăzi ne-am revăzut prima dată după 23 de ani. E prima dată când suntem toți trei în același loc”, a dezvăluit Sorin Mitrea.

Aceștia au precizat că s-au despărțit prieteni, dar nu au mai avut ocazia să se revadă în toți acești ani.

„Ne-am despărțit în termeni foarte buni, doar că fiecare și-a urmat propria viață. În momentul de față sunt IT-ist”, a precizat Cătălin Voicu.

Pe de altă parte, Ionuț Voicu a dezvăluit că el a rămas în domeniul muzical și se ocupă, în prezent, cu producție audio și producție video.y

În platoul emisiunii MasterChef a intrat și iubita lui Sorin Mitrea, care a vrut să fie alături de partenerul ei în aceste clipe importante pentru el.

