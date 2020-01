Adina de la Heaven nu își va boteza fetița. Care este motivul

Adina Postelnicu trăiește de câțiva ani de zile o frumoasă și solidă poveste de dragoste cu Glance. Cei doi au fost la început colegi, colaborând pe diverse piese muzicale, dar cu timpul s-au îndrăgostit și iată că au decis să-și continue viața împreună și să devină părinți. Adina și Glance au împreună o fetiță, pe nume Maria Zaynab, însă micuța nu va fi creștinată pentru că a moștenit religia tatășui, care este musulman. Astfel, părinții au decis să facă doar o mare petrecere în cinstea micuței, care va avea loc la un restaurant luxos din Capitală:

”Facem o petrecere cu peste 100 de invitați, nu e botez, pentru că asta nu se face la musulmani. Glance nu vrea ursitoare, le consideră un moft, așa că nu cred că vom avea. Eu am vrut petrecere restrânsă, doar cu familia și am ajuns la peste sută de invitați. Până acum am primit multe hăinuțe, lenjerie pentru ea, dar un cort pentru joacă e ceva minunat. Cred ca nu va mai dormi în pătuț de acum încolo”, – a declarat Adina de la Heaven pentru Click!

Adina Postelnicu, în vârstă de 41 de ani, a trecut printr-un divorț și mai multe relații eșuate, însă de 6 ani și-a găsit fericirea în brațele lui Glance, un rapper arab mai mic cu 10 ani decât ea.

