Elena Lasconi s-a căsătorit cu primul soț la doar 18 ani: „Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi”. Cine este Leontin Florea și cu ce se ocupă

Elena Lasconi s-a căsătorit cu primul soț, Leontin Florea, la vârsta de doar 18 ani, decizie pe care a regretat-o ulterior. Alături de el, fosta prezentatoare de la Pro TV are o fiică, Oana Florea, în vârstă de 32 de ani. Citește în continuare pentru a afla cu ce se ocupă primul soț al candidatei la alegerile prezidențiale din 2024.

Cine este primul soț al Elenei Lasconi, Leontin Florea

Elena Lasconi și Leontin Florea au divorțat după doar patru ani de căsnicie. Discretă cu viața personală, politiciana s-a rezumat la a spune doar că regretă prima căsnicie, fără a oferi detalii despre mariajul cu tatăl fiicei sale.

Leontin Florea este interpret de muzică folk și susținător al partidului USR. Acesta a absolvit Universitatea din Petroșani, fiind inginer minier și locuiește în Hațeg. De mai mulți ani, Leontin este un membru extrem de vocal al partidului USR.

Pe rețelele sociale, Leontin Florea face rareori postări despre viața personală, preferând să-și folosească platforma pentru a-și exprima opiniile politice. Cea mai recentă postare personală o include pe fiica lui și a Elenei, Oana. Leontin a vizitat-o pe Oana la Paris, unde aceasta locuiește, în vara anului trecut.

Oana Florea are 32 de ani și locuiește de mai mulți ani în Franța, la Paris, unde urmează o carieră în comunicare. Oana se intitulează „anticapitalistă” și „ecosocialistă” pe blogul personal. Tinerei îi place să vorbească despre mediu, geopolitică și probleme sociale.

Elena Lasconi regretă căsnicia cu primul soț

Într-un interviu pentru Life.ro, Elena Lasconi a mărturisit că regretă căsnicia cu primul soț atât de mult, încât, la acea vreme, dacă ar fi fost la fel de matură ca acum, ar fi divorțat a doua zi. Politiciana a povestit motivul pentru care nu s-a simțit niciodată în largul ei alături de primul soț.

„Imaginează-ți cum a fost pentru mine să divorțez. Sigur, a fost alegerea mea, dar am simțit că nu ne potriveam de la început. Eu eram o copilă de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani, s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia.

Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc. De foarte multe ori, când veneau prieteni la noi în casă, chiar dacă era evident că eu știam mai multe, că aveam păreri mai pertinente, simțeam că el e… inginer și eu… nu. Știi? Eu nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au.

După ce am divorțat, însă, a fost și mai greu. De ce? Pentru că eu sunt o femeie de casă și eram, cumva, sigură că următorul va fi bărbatul meu pentru toată viața. Nu a fost. Și nici următorii. Așa că am început să muncesc foarte mult, m-am angajat la Pro TV, făceam reportaje din Valea Jiului și plecam în deplasare la 3 dimineața, să prind schimbul minerilor. Sigur că a fost greu”, a povestit Elena Lasconi.

Cum s-au cunoscut Elena Lasconi și soțul ei, Cătălin Georgescu

În anul 2012, la 40 de ani, Elena Lasconi s-a căsătorit cu actualul soț, Cătălin Georgescu.

„L-am cunoscut la British Council, la cursurile de engleză în urmă cu mai bine de patru ani. Este deștept, sensibil și foarte «adevărat». Tot ceea ce face și ce spune este autentic. Și foarte important: are simțul umorului. Iar acum am ajuns de la «Hello. My name is Elena/Catalin» la «Will you marry me?»”, povestea Elena în 2012, după ce ea și Cătălin s-au logodit.

