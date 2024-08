Cum a reușit o femeie să slăbească 64 kilograme în 8 luni: „Eram oripilată de felul în care arătam”

Amy Edwards, în vârstă de 32 de ani, este o asistentă medicală din Marea Britanie care a reușit să slăbească 64 de kilograme în doar 8 luni. Mamă a patru copii, femeia ajunsese să coasă două rochii pentru a-și putea crea o ținută în care să încapă. În cele din urmă a decis că este timpul să slăbească.

Cum a reușit o femeie să slăbească 64 de kilograme în 8 luni

Amy Edwards, care s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, a dezvăluit cum ajunsese să cântărească 127 kilograme și care a fost momentul în care a realizat că nu poate continua cu același stil de viață. Femeia a început să facă schimbări importante în viața ei și rezultatele nu au întârziat să apară.

Tânăra britanică a fost rugată, anul trecut, să îi fie domnișoară de onoare uneia dintre cele mai bune prietene ale ei. Când a descoperit că nu există o rochie pe măsura ei și este nevoită să coasă două rochii pentru a putea ajunge la nuntă, Amy a realizat că greutatea ei a scăpat de sub control.

„La 127 kilograme eram atât de mare încât am fost nevoită să cos două rochii mărimea 46. Când eram mică întotdeauna am avut mărimea 38, mâncam sănătos și făceam exerciții în mod regulat. În 2016 l-am cunoscut pe soțul meu, Matt, și ne-am căsătorit în 2018. Anul următor, am fost încântați că am rămas însărcinată, dar fost nouă luni dificile. Am avut probleme de sănătate mintală pe când aveam 20 de ani, și la câteva săptămâni de când am rămas însărcinată am început să sufăr de anxietate extremă și paranoia. Am fost diagnosticată cu psihoză de sarcină și am început terapia, iar o asistentă mă vizita acasă odată la câteva zile. Am încetat să mai fac sport și am început să mănânc mult, luând în greutate mai mult decât trebuia”, a povestit Amy pentru The Sun.

Prima fetiță a cuplului, Maddie, s-a născut în decembrie 2019, iar problemele ei mintale au trecut rapid.

„A fost o ușurare să mă simt din nou ca mine, dar nu am reușit să-mi stăpânesc mâncatul, mai ales când pandemia a lovit anul următor”, a precizat ea.

În următorii doi ani, femeia a mai adus pe lume trei copii, o fetiță, felicity, în iunie 2021, și pe gemenii Violet și Fred în decembrie 2022.

Ziua în care viața ei s-a schimbat complet

Viața cu patru copii nu a fost deloc una ușoară pentru ea, Amy alegând să se refugieze în gustări dulci precum ciocolată și biscuiți.

„Până în ianuarie 2023 cântăream 127 kilograme și purtam haine mărimea 52 (6XL). Îmi adoram copiii și nu am avut niciun regret că i-am făcut atât de repede unul după celălalt, dar când mă uitam în oglindă, de abia mă mai recunoșteam. Aveam cercuri de grăsime și mă simțeam obosită tot timpul. Apoi, o prietenă m-a rugat să îi fiu una din cele șapte domnișoare de onoare. Am spus da pentru că nu am vrut să o dezamăgesc, dar pe dinăuntru mă simțeam rău la gândul că mă voi prezenta în fața oamenilor și în fotografii”, a povestit Amy.

Mireasa i-a trimis un link cu rochiile pentru domnișoarele de onoare pentru a-și putea comanda una, iar atunci a realizat că mărimea ei nu exista.

„M-am simțit rușinată și nu am vrut ca ea să-și schimbe alegerea din cauza mea. Așadar am comandat două rochii, plătind-o chiar eu pe a doua, și am găsit o croitoreasă care le-a cusut împreună. Când am probat rochia nu mi-a venit să cred că s-a ajuns la asta, dar măcar intram în ea”, a dezvăluit tânăra.

După nuntă, Amy a știut că este timpul să facă o schimbare importantă în viața ei pentru a nu se mai simți niciodată atât de rău.

Cum a reușit să slăbească

Astfel, a început s-și numere caloriile și să alerge trei zile pe săptămână, câte 5 kilometri.

„Știam că va fi greu, dar imediat ce am început să număr caloriile și am renunțat la fast-food și ciocolată, greutatea mea a început să scadă. Am găsit timp pentru exerciții”, a explicat ea.

Soțul a fost tot timpul alături de ea și a susținut-o, iar până în decembrie 2023 slăbise 44 kilograme. A început să posteze pe Instagram despre drumul ei și tot mai mulți oameni i-au trimis mesaje de încurajare și susținere.

După un an, Amy Edwards a ajuns să cântărească 63 de kilograme și poartă mărimea 38.

Sursă foto: Instagram

