Maratonul celor 200.000 de calorii arse, cu sportivi de top si atleti Exatlon Romania

Peste 500 de oameni s-au adunat in parcarea centrala din Baneasa Shopping City, la cel mai mare maraton de cycling al primaverii, organizat de Music & Cycling, de Ziua Europeana Impotriva Obezitatii, .

6 ore de sport si aproape 200.000 de calorii arse impreuna, sub coordonarea celor mai buni instructori ai momentului: Iulian Panait (sportiv de performanta, multiplu campion balcanic si, vreme de zece ani, recordman national la atletism), Andrei Mutu (instructor Indoor Cycling Gold Level, TRX, BOSU si Flowing Friction Training), Anca Bucur (medaliata la campionatele mondiale de gimnastica aerobica, detinatoarea a cinci titluri mondiale, Miss Fitness Universe), Gabriel Pana (instructor Indoor Cycling, TRX, Pilates, Bag Boxing si antrenor personal de fitness) si Radu Restivan (ambasador Abbott World Marathon Majors, gazda Discover the World through its Marathons, si fondator al 321sport).

Iulian Panait, Music & Cycling Master Presenter: „Miscarea ciclica diminueaza semnificativ riscul de accidentare inerent in cadrul oricarui program de fitness. In egala masura, cycling -ul favorizeaza pierderea in greutate, crescand capacitatea cardio-vasculara. Si, poate cel mai important de mentionat ar fi ca cycling -ul este generator de endorfine, motiv pentru care se bucura de o mare popularitate.” La capitolul tips & tricks pentru un maraton finalizat cu succes, Iulian puncteaza: „Dozarea efortului mi se pare extrem de importanta, in cadrul unui maraton. Nu trebuie sa-ti propui sa tragi la capacitate maxima, pe tot parcursul programului. Un maraton implica un efort aerob constant. De asemenea, trebuie permanent mentinuta in atentie hidratarea, care pastreaza toate functiile organismului in parametri optimi. De mancat, cu doua ore inainte de maraton, inclusiv carbohidrati, pentru ca avem nevoie de energie. In cazul unui maraton de 6 ore, recuperarea post-maraton trebuie sa fie de minimum 48 de ore, preferabil chiar mai mare.” Despre beneficiile unui antrenament de cycling, povesteste

Pe langa sport la instensitate maxima, participantii la maratonul organizat de Music & Cycling, la Baneasa Shopping City, s-au bucurat de muzica live, gratie unui show exploziv oferit de SuperChill Band, tombola cu superpremii si numeroase surprize.

Invitati speciali ai evenimentului: atletii Exatlon Romania, care au pedalat in ritm nebun, timp de o ora, alaturi de maratonisti. Formatul-fenomen Exatlon Romania poate fi urmarit in fiecare sambata si duminica, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.

Maratonul Music & Cycling face parte din caravana The Movement Manifesto, un proiect sustinut de Herbalife, Matrix Fitness Romania si editura Litera.