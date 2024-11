De ce recomandă Mihaela Bilic consumul lactatelor care au depășit termenul de valabilitate. „Eu toate produsele lactate le mănânc expirate!”

Mihaela Bilic a vorbit în emisiunea „Cafea cu visuri”, prezentată de Oana Andoni despre importanța consumului de produse fermentate. Medicul nutriționist recomandă consumul lactatelor după expirare, considerându-le benefice pentru organism.

Mihaela Bilic recomandă consumul lactatelor care au depășit termenul de valabilitate

Mihaela Bilic spune că este bine să consumăm produse lactate – iaurturi și brânzeturi -, chiar dacă au depășit termenul de valabilitate, acestea fiind niște produse ce fermentează natural și ce ne pot aduce beneficii pentru sănătate.

„Și bunul nostru simț și simțurile noastre ne ajută mai mult decât sfaturile medicului. În momentul în care te uiți la el, în momentul în care îl miroși… La carne și la pește este pericol! Acolo nu ne jucăm. Și nici nu cred că am putea, mirosul este dezgustător.

Iaurtul și toate felurile de lactate expirate nu au niciun fel de contraindicație. Laptele dulce, cel pasteurizat, el nu se mai transformă în lapte bătut de la mamaie, el devine mai degrabă amar, miroase urât, e imposibil de băut. Acolo e o chestiune care te repsinge. Dar nu se întâmplă nimic dacă îl măncăm alterat.

E o chestiune de gust. Haideți să ne educăm gustul să mâncăm brânzeturi care prind un pic de mucegai că e de bine” – i-a explicat Mihaela Bilic Oanei Andoni.

Apoi i-a mărturisit că ea consumă brânzeturi expirate și chiar le lasă să depășească termenul de valabilitate după ce le cumpără.

Mihaela Bilic: „Eu toate produsele lactate le mănânc expirate!”

„Eu toate produsele lactate le mănânc expirate. Tocmai ca să stimulez fermentația și să devină cât mai acre, cât mai fermentate. Da, ele sunt și mai valoaroase după termenul de expirare. Este incredibil cât de puțin fermentează chiar și după expirare. Eu le cumpăr la limită.

Sau le cumpăr expirate și apoi le mai las. Uite, cred că am un burdufel de brânză frământată. Cred că îl am de prin martie. E în tăvița de la frigider, a făcut deja crustă cu mucegai. Știi ce fain s-a uscat? Gustul se schimbă în bine. Iar mucegaiul acela nu are decât rol de protecție și este un mucegai nobil.

Chestiunea aceasta de a ne însămânța și de a ne cultiva bacteriile să fie cât mai multe și mai diversificta în intestinul nostru este nu doar la modă, dar mă bucur că medicina a adus pe prim plan și dă atât de multă importanță acestui aspect.

Nu doar mâncarea, dar și intestinele noastre aproape au devenit sterile, nimic nu mai fermentează, nimic nu se mai strică. Iar noi nu realizăm că procesele de fermentație au efect pozitiv și neutralizează toxinele. Deci noi nu trebuie să ne dorim nici să ne creștem copiii în mediul steril, nici să consumăm mâncare care a fost fiartă, sterilizată… dacă fierbi laptele când faci brâznă, cum fac elvețienii, ai omorât toate culturile bacteriene… Strict legat de igienă, nu realizăm că din intestinul nostru au dispărut specii, colonii de bacterii care ne asigurau imunitatea” – a explicat nutriționista.

Tot legat de faptul că lactatele care nu mai sunt în termen nu sunt periculoase pentru sănătate, Mihaela Bilic a vorbit într-o postare pe Facebook despre o companie britanică de brânzeturi care renunță al termenul de garanție prezent pe iaurturile marcă proprie pentru a evita risipa alimentară.

„Șeful departamentului tehnic alimentar la COOP, a declarat: “Iaurtul poate fi consumat în siguranță dacă este păstrat nedesfăcut în frigider încă 3 săptămâni după data indicată. Am făcut trecerea de la „data limită de consum” la „recomandat a se consuma înainte de…” pentru a ajuta la reducerea risipei de alimente. Aciditatea iaurtului asigură o conservare naturală și vrem să încurajăm cumpărătorii să-și folosească simțurile cu privire la calitatea iaurtului, chiar dacă acesta a depășit termenul maxim”.

Testele arată că iaurtul este sigur pentru consum și după data de expirare, principala modificare ține de gust (va fi mai acrișor). Dacă îl păstrăm mai mult timp obținem și un aport de probiotice crescut, un iaurt fermentat conține mai multe colonii de lactobacili benefice pentru sănătate” – a transmis Bilic pe Facebook.

