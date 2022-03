Totul despre femeia Pești – compatibilitate și relații cu alte zodii

Află totul despre delicata femeie pești, de la cum se comportă atunci când este îndrăgostită, la ce face în pat și ce experiență are în a-și găsi sufletul pereche.

Femeia Pești – caracteristici ale zodiei

Ca o sirenă misterioasă și senzuală ce este, femeia pești se joacă și se apropie în cercuri concentrice de bărbatul care o atrage, de slujba care o tentează, sau de obiectivul pe care și l-a propus.

Cu o minte foarte vie și plină mereu de idei, femeia pești este romantică, spirituală și toate emoțiile ei sunt adevărate furtuni sentimanetale.

Ea simte intens chiar și cele mai ușoare certuri sau critici, de aceea este bine să eviți să îi face observații, se va simți foarte ușor rănită.

Așa cum se spune în general despre semnele de apă, cu femeia pești trebuie să ai grijă, pentru că apele line sunt adânci și periculoase.

Curioasă, blândă și cu o aură mistică în jurul ei, femeia pești dă mereu impresia că știe un secret măreț, care o face să zâmbească misterios în cele mai ciudate momente.

Femeia pești caută și găsește cu ușurință înțelesurile ascunse în tot ce o înconjoară, de la interacțiuni sociale, la sensul vieții în general.

Ea nu se preocupă deloc de lucrurile superficiale, de aceea, de multe ori, femeile din zodia pești sunt îmbrăcate ciudat, au părul nepieptănat, sau au un aer boem și aiurit.

Femeile din această zodie au talentul de a face conexiuni ciudate, pe care nimeni nu le observă între oameni, lucruri, sau evenimente. O astfel de femeie este genul care știe prima că noua secretară este amanta șefului, că iubitul prietenei ei o înșală, sau că șoțul a mințit când a spus că nu știe cine a spart vaza de la mama.

Intuitive și creative, femeile din zodia pești au adesea o latură artistică pronunțată și multe dintre ele ajung cântărețe, pictorițe sau dansatoare, chiar dacă nu este meseria lor de bază.

Guvernată de neptun, femeia pești este sensibilă și are grijă mereu de cei dragi, fiind o familistă convinsă. Va avea mereu în vedere nevoile altora, chiar dacă uneori va decide să nu le respecte, sau să se ocupe de ale ei mai întâi.

Vezi ce caracteristici are bărbatul pești în pat și în relații serioase

Ce face femeia pești în dragoste

În lumea magică din mintea unei femei din zodia pești, dragostea este roz, o fantezie glorioasă, cu norișori pufoși, muzică romantică în surdină și cine cu lumânări. Fiind o mare visătoare, femeia pești crede cu tărie că iubirea este ca în filme și nimic, nici măcar experiențele proprii de viață, nu o pot convinge că realitatea este altfel.

Pentru că visează mult și trăiește hrănită de propriile fantezii, femeia pești vrea ca dragostea să fie magică, misterioasă și intensă. Bărbații pragmatici nu o atrag, pentru că nu se potrivesc ideii ei de prinț pe cal alb.

Ea își imaginează dragostea vieții ei ca o furtună de vară, de la o ploaie călduță și măruntă, care o învăluie încet, până la furtuna cu tunete și fulgere, care se termină cu căldura și soarele de după.

Nimic nu o face să se simtă mai completă și fericită decât o relație stabilă și cum găsește un bărbat de care să se îndrăgostească, femeia pești se visează la altar, își imaginează cum ar suna numele ei lângă numele lui de familie și se întreabă ce nume să dea copiiilor.

Cum cucerești femeia Pești

Evident, femeia Pești nu este genul care să trezească interesul bărbaţilor aventuroşi, pasionali, de tip „Gigi muşchi”. Au întâietate artiştii, filosofii, fiinţele compasive şi caritabile, savanţii, poeţii. Adică toți cei care caută realitatea ultimă dincolo de aparenţe. De acest tip de oameni are nevoie femeia Peşti.

Trimite-i scrisori de dragoste, scurte dar impresionante. Povestește-i decepţiile pe care le-ai avut înainte de a o întâlni şi vei vedea că e gata să se ofere drept marea ta iubire şi, totodată, medicul de suflet pe care îl cauți de mult. Lasă-te alinat de ea!

Du-o la filme de epocă sau dăruiește-i DVD-uri cu producţii de genul „Shakespeare in Love” sau „Moise”. Nu va refuza nici dramele de calitate, precum cele semnate de BBC. Îi place imaginea. De orice fel.

Pune-i oglinzi în casă, peste tot pe unde trece. Admir-o şi las-o să se admire. Descoperă-i trupul cu răbdare, prin mângâieri însoţite de contemplare. Îi place să fie adusă pe îndelete la „punctul de fierbere”.

Ca orice zodie de Apă, femeia Peşti are o energie sexuală demnă de luat în seamă, dar care se lasă foarte anevoie stimulată. De aceea, preludiul este o tactică de cucerire lentă dar sigură.

Cu ce zodii e compatibilă femeia Pești

FEMEIA PEȘTI – BĂRBATUL RAC

Gandirea lui este mai degraba una afectiva si senzoriala, decat rationala. Perceptia lumii se face prin prisma instinctului si a sentimentului. Nu poate analiza in profunzime si la rece o situatie, judecata fiind destul de superficiala din acest punct de vedere, insa simte cum stau lucrurile. Acest al saselea simt il are si femeia Pesti, care simte structura interioara a lucrurilor, dincolo de aparente. Pentru ca amandoi sunt romantici si sensibili, vad dragostea ca o uniune sufleasca si trupeasca pentru tot restul vietii. Se inteleg minunat, caci au o activitate interioara extrem de puternica. De fapt traiesc mai mult in sine decat in manifestarea exterioara. Asta ii apropie si-i face sa comunice fara ajutorul cuvintelor. Petrec mult timp impreuna, lucru de care au nevoie amandoi. Racului ii place sa –si aiba aproape iubita in permanenta si femeia Pesti este gata sa-i implineasca orice dorinta. Impreuna pot fi siguri ca se bucura de fidelitatea celuilalt. Racul este cel care intuieste cel mai bine nevoile nativei si o ajuta sa treaca peste greutatile zilnice. Le place sa plece impreuna in vacante, sa-si invite prietenii apropiati la ei, sa se rasfete unul pe altul cu surprize si cadouri si sa-si ofere momente de tandrete. Ei stiu sa faca dragoste intr-un mod perfect, sunt capabili sa planga de fericire, recunoscatori pentru trairea emotionala. Amandoi apreciaza in celalalt bunatatea sufleteasca si daruirea de care sunt capabili. In cazul in care sunt amandoi deprimati, le vine mai greu sa depaseasca momentul. Este bine ca macar unul dintre ei sa aiba o fire mai pragmatica, pentru a-l stabiliza pe celalalt si a-i oferi energie. Este una dintre cele mai frumoase combinatii, cu mari traiti emotionale, in care preaplinul iubirii se revarsa in cel mai romantic mod posibil.

FEMEIA PEȘTI – BĂRBATUL SCORPION

Totul depinde de natura barbatului Scorpion. Daca el este pregatit sa-si cenzureze simtul critic si isi infraneaza tendintele de a-si intepa din cand in cand partenera, atunci pot avea o relatie prospera. El isi doreste o persoana care sa-l iubeasca sincer si care sa-l iubeasca doar pe el, sa aiba ochi numai pentru el. Femeia Pesti este capabila sa se daruiasca total si pentru tot restul vietii unui singur om. Alaturi de ea, nativul nu mai are motive sa fie gelos sau posesiv, pentru ca in loc sa plece singura la distractie, ea ii cauta compania si se simte fericita numai in prezenta lui. Amandoi au in comun perceperea energiilor subterane, vad dincolo de aparenta lucrurilor, el prin ascutimea mintii, ea prin intuitie. Pot comunica foarte bine fara sa-si vorbeasca, lucru care ii uneste si mai mult si care pastreaza vie vraja tesuta intre cei doi. Barbatul Scorpion o initiaza in tainele erotismului, ducandu-si iubita pe cele mai inalte culmi ale extazului. Ii place s-o vada supusa si plina de afectiune, increzatoate in el si fermecata de talentele lui de magician. Cu el, femeia PEsti infloreste devenind si mai feminina, si mai voluptuoasa, si mai increzatoare in fortele proprii. Se completeaza reciproc, pentru ca unul percepe lumea cu ajutorul mentalului, celalalt prin senzorial. Impreuna nu au cum sa se plictiseasca, deoarece ea este entuziasta si curioasa, deschisa la orice noutate pe care i-o propune partenerul. Trebuie doar sa invete ca din cand in cand sa-i respecte acestuia nevoia de intimitate. Cand barbatul Scorpion cere sa fie lasat singur, sensibila si indragostita femeie Pesti este bine sa-l lase in pace si sa nu interpreteze acest lucru ca pe o pedeapsa. Pot incerca sa fie impreuna, caci vor avea o relatie extrem de interesanta.

Cum se comportă femeia pești în pat

Ca mai toate aspectele vieții ei, sexul este o chestiune emoțională și spirituală pentur femeia pești. Senzuală și jucăușă, ea are tendința să facă din dormitor un cadru feeric, o pădure fermecată, un labirint misterios, o peșteră pe o plajă pustie.

Preferă decorurile și costumațiile care o transportă în fanteziile ei pline de culori și detalii și are idei foarte clare despre ce ar vrea să încerce și ce nu ar face niciodată.

Femeia pești nu face sex, face dragoste, pentru că nu ar avea niciodată contacte intime fără o puternică legătură emoțională și fără un cadru romantic.

Submisivă și ascultătoare, atâta timp cât propunerile partenerului nu sunt periculoase sau dureroase, femeia pești va dori mereu să-l satisfacă pe iubitul ei înainte de toate.

Vezi cum se comportă alte zodii de apă în pat, dragoste și noroc

Femeia pești este o floare rară și sensibilă, pe care nu trebuie să o bruschezi în niciun fel și cu care abordările foarte asertive nu funcționează. Trebuie să fii o ființă aproape la fel de blândă ca ea ca să îi intri în grații și nu te aștepta să preia vreodată frâiele relației voastre, pentru că îi place să fie condusă.

Vezi cu ce nativi te potrivești consultând secțiunea compatibilitate zodii!

Sursa foto femeia pești sirenă: shutterstock