Reacția lui Cezar Ouatu după eliminarea de la X Factor UK: “Sunt chiar foarte fericit”

Cezar Ouatu a fost eliminat de la X Factor din Marea Britanie după ce fusese selectat în echipa Aydei Williams, însă întocmai soția lui Robbie Williams, a decis să-l înlocuiască.

Cezar Ouatu a fost nevoit să-i ofere scaunul lui Janice Robinson, în vârstă de 50 de ani, o compozitoare care a interpretat o versiune impresionantă a piesei „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman a Arethei Franklin. Decizia i-a deranjat pe fanii săi, însă nu și pe contratenor: „Nu sunt deloc supărat, sunt chiar foarte fericit, pentru că reacţiile concurenţilor din echipa mea, ale membrilor juriului şi ale publicului sunt mai relevante decât orice trecere într-o altă etapă. Eu sunt foarte bucuros că am creat ecouri foarte bune din toate punctele de vedere pe plan internaţional. Mă rog, mai puţin pe partea de România, pentru că anumiţi români au înţeles că eu mi-am renegat ţara, ceea ce nu are nicio legătură, este doar o chestie de marketing şi de strategie de imagine. Din punct de vedere al ecourilor şi al contactului meu cu Simon Cowell, ceea ce mă flatează cel mai mult, de fapt, mi-am dus la îndeplinire misiunea cu succes. După cum s-a văzut, şi reacţiile oamenilor din mediul online sunt extrem de bune. Jenny, cea care mi-a luat locul, mi-a spus că nu trebuia să ies eu. Toţi au rămas uimiţi când m-au ascultat. Pe pagina oficială X Factor UK sunt peste 150 de comentarii unde lumea mă susţine foarte mult şi mă vrea înapoi, dar nu din punct de vedere umanitar, ci pentru că mă consideră unul dintre cei mai buni” – a declarat Cezar Ouatu pentru Adevărul.

Pentru Cezar Ouatu, participarea la X Factor din Marea Britanie a fost o oportunitate nemaipomenităî de a se face evidențiat: „Am avut deja câteva propuneri de la anumite agenţii din Anglia şi urmează să merg pe mai multe zone, nu doar în Anglia. Dar repet, de fapt, pentru mine acest X Factor a fost un fel de carte de vizită pe care am vrut să mi-o fac şi anume, această audiţie cu membri ai juriului de asemenea anvergură, lucru care s-a întâmplat. Dacă ai câştigat un talent show nu înseamnă că ai şi garanţia unei cariere internaţionale. Şi, repet, reacţiile după cele două audiţii ale mele au fost extraordinare”, – a mai spus Cezar Ouatu pentru sursa citată.