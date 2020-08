Twisted Stories. Top 3 cele mai complicate seriale pe care ai să le iubești!

Twisted Stories sunt o categorie de seriale foarte dragă mie. Greu de urmărit, cu poveşti uluitoare şi finaluri alambicate, serialele Twisted (titulatura îmi aparţine) sunt din ce în ce mai prezente pe platformele de streaming.

Deşi la prima vedere par accesibile şi uşor de urmărit, TS-urile sunt greu digerabile. Pentru a putea duce la bun sfârşit un astfel de serial, trebuie să fii zen, open minded şi să ai multă, multă răbdare. Acţiunea acestor seriale este, în general, complicată şi alambicată, şi ai nevoie de timp şi deschidere pentru a înţelege ce se întâmplă de fapt.

Deşi sunt de întindere mică, maxim 4 sezoane, serialele Twisted nu sunt recomandabile pentru binge-uit. Poveştile au o încărcătură vizuală şi emoţională foarte mare şi te poţi trezi ”captiv” (am păţit-o de câteva ori) într-o acţiune şi într-un univers din care vei ieși cu greu. Cu toate acestea, TS-urile sunt seriale extraordinare care te pot duce pe drumuri artistice încă neumblate şi-ţi pot arăta lumea în culori, forme şi senzaţii unice.

Aşa că săptămâna asta m-am gîndit să ne conectăm la universul inefabil al poveştilor Twisted cu trei seriale pe care le recomand din toată inima.

The Man în the High Castle – Și dacă Germania ar fi caștigat razboiul?

Cel de-al doilea război mondial s-a terminat. Victorioase, armatele Germaniei naziste şi ale aliaţilor săi, mărşăluiesc de-a lungul și de-a latul globului pământesc. Suntem în anul 1962, iar Statele Unite ale Americii nu mai există. Vastul teritoriul american este acum împărţit acum între Germania Nazistă, care controlează partea de est, şi Japonia, care controlează partea de vest. Undeva la mijloc se afla zona neutră (no mans land), populată de bande de outlaws şi mici grupuri de rezistenţă.

Viaţa curge pe un făgaş aparent liniştit în această parte a lumii. Sieg Heil, meine herren dimineaţa, Sieg Heil, meine damen seara. Doar că apele liniştite ale Statelor Unite ale Pacificului (fosta SUA) sunt tulburate de apariţia unor filme pe celuloid, în forma unor buletine de ştiri, în care este prezentată o istorie alternativă, în care aliaţii au câştigat cel de-al doilea război mondial.

Cum este posibil aşa ceva când Svastica şi Discul Soarelui flutură de 17 ani peste întreaga lume? De unde au apărut aceste filme? Cine le-a făcut? Unde este acest castel înalt, cine este omul care locuieşte în el şi care este rolul lui în tot acest joc de-a v-aţi ascunselea cu istoria? Iată doar câteva din multele întrebări pe care vi le veţi pune urmărind acest film.

Trebuie să recunosc, ”The Man…” m-a aruncat într-un creuzet al enigmelor din care nu am reuşit să ies decât parţial, multe din întrebările mele negăsindu-şi răspuns. Finalul, care ar fi avut menirea să-mi rezolve „ecuaţiile” cinefile, m-a lăsat într-o ceață mai densă decât cea din Myst-ul lui Stephen King.

Overall, scenariul, actorii, imaginea, dialogurile, toate converg către o experienţă cinematografică intensă care nu trebuie ratată şi pe care o recomand din toată inima.

În rolul principal o găsim pe Alexa Davalos, o frumoasă actriţa în vârstă de 34 de ani pe care am mai întâlnit-o alături de Vin Diesel în ale lui cronici.

Alături de ea mai apar Luke Kleintank (cunoscut nouă din Person of Interest), Rupert Evans (actor pe care l-am mai văzut în The Village) şi Rufus Sewell, un actor britanic pe care l-am mai văzut în Dark City sau Marvelous Mrs Maisel.

Deşi este un actor mai puţin cunoscut, Joel la Fuente este după mine revelaţia acestui serial. Actorul, născut şi crescut în New York, joacă absolut magistral rolul inspectorului Kido, un poliţist japonez cinic, nemilos. Recitalul lui actoricesc este impresionant şi merită urmărit cu toată atenţia.

Povestea Omului din Castelul Înalt se poate vedea pe Amazon Prime.

The OA – Un serial uimitor cu un final spectaculos

The OA este genul de serial care se deschide încet şi te uimeşte târziu. Povestea începe banal cu un prim episod în care afli despre o fata oarbă, care se întoarce acasă după 7 ani cu vederea complet refăcută. Cum o cheamă pe această tânără, unde a fost toţi aceşti ani şi mai ales cum de i-a revenit vederea, sunt întrebări care te duc cu gândul la încă o poveste poliţistă despre răpiri şi drame, mai mult sau mai puţin interesantă.

Însă pe măsură ce serialul se deschide şi episoadele trec, povestea fetei oarbe capătă o dimensiune şi un dramatism care devine pe alocuri înspăimântător. Serialul se transformă într-un fantasy thriller în care spectatorul devine un actor mut, captiv într-un univers de neînţeles. Da, filmul este fluid şi n-are pauze inutile, dar totul este livrat în doze atât de mici încât îţi vine uneori să închizi televizorul. Însă dozajul acesta nu este fără noimă şi dacă ai răbdare până la sfârșit (şi îţi recomand să ai) o să descoperi un serial diferit de ce ai văzut până acum cu un final absolut năucitor.

Partea a doua din OA continuă în acelaşi registru, dar ceea ce părea evident în primul sezon, capăta aici alte dimensiuni. Personajele altădată bine conturate se pierd din nou într-un mix de realităţi în care nimic nu este ceea ce pare.

În rolurile principale o găsim pe Brit Marling, o actriţă specializată în fantasy thriller pe care am mai văzut-o în I Origin sau Another Earth. Alături de ea îi avem pe Jason Isaacs, un actor britanic nominalizat la Globul de Aur pentru rolul din The State Within şi pe Scott Wilson, un veteran al ecranului pe care l-am mai văzut în The Walking Dead sau Bosch.

Serialul se poate vedea pe Netflix.

Dark – Mai încurcat decât Nodul Gordian!

Ultimul, dar nu cel din urmă este Dark, o poveste incredibilă în care timpul şi spaţiul capăta alte dimensiuni şi în care te poţi pierde uşor dacă nu eşti atent la ce ţi se întâmplă. Foarte complicat, cu un plot-twist ca un ghem de sfoară încurcat, „Întuneric” este un serial care începe timid şi oarecum neconvingător cu dispariţia unui puşti dintr-un oraş din Germania.

În căutarea unor răspunsuri privind acest eveniment, patru familii din orașul Winden (Germania), descoperă într-o peșteră de la marginea orașului, o enigmă care se întinde pe trei generații. La început, serialul pare un thriller cu gust de film poliţist și cu aromă de supranatural în care limba germană nu face casă bună cu acţiunea, dar pe măsură ce episoadele trec, povestea vireaza catre un SF autentic cu accente dark-thriller.

În Dark, personajele sunt aparent banale și au nume greu de ţinut minte. Atmosfera este sumbră şi apăsătoare, iar primele episoade parcă se mişcă cu încetinitorul. Insă dacă ai răbdare şi reuşeşti să treci de ele, o să descoperi că povestea aparent banală şi plictisitoare de la început se transformă într-un dark thriller care te va ţine în priză până la final. Condiţia principală este să ţii minte numele personajelor.

Serialul este atât de încurcat încât îţi este greu să îţi dai seama ce se întâmplă de fapt, dar scenariul este inteligent dozat și te face să treci peste frustrarea episoadelor alambicate în dorința vedea finalul.

Dark este primul serial german difuzat de Netflix și a fost multă vreme comparat cu mega succesul Stranger Things. Deși scenariile lor sunt asemănătoare, Stranger Things pare o plimbare în parc pe lângă povestea din oraşul Winden.

Despre Dark pot spune că este genul de serial care trebuie văzut tot, fără pauze mari între sezoane pentru că rişti să uiţi personajele şi să nu mai înţelegi ce se întâmplă. Este adevărat că fiecare sezon are parte de un plot reminder, dar este firav şi nu te ajuta decât parţial.

Povestea se poate vedea pe Netflix.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Totodată vă aştept cu păreri şi comentarii pe blog, locul unde despicăm serialele în patru ca să vedem ce se află în spatele televizoarelor închise.

