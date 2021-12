Parfumul, experiență autentică a luxului

Substanțele aromatice au fost prezente în toate aspectele importante ale vieții încă din cele mai îndepărtate timpuri, iar mirodeniile au creat o atmosferă a rafinamentului.

Deseori, mirosul – în special, parfumul – este o invitație la călătorie și are potențialul unei povești pline de aventuri. Ne permite să ieșim puțin din rutina zilnică, să părăsim cursul firesc al lucrurilor și să pornim într-o călătorie undeva, departe, hrănind și alimentând apetitul nostru pentru neobișnuit, inaccesibil, indescriptibil.

Poveștile din spatele aromelor

Aromele ne pot duce oriunde, fiind precum covorul fermecat care ne poartă spre lumi ascunse, spre alte spații.

Scorțișoara, de exemplu, este un condiment care atestă apetitul omului pentru aventură, căutarea exoticului și a fastuosului. Ea reprezintă legătura noastră cu o epocă a riscului și a descoperirilor, un timp în care puține lucruri erau cunoscute și reprezentate pe hartă.

Se știe că Ceylon, în prezent Sri Lanka, a fost sursa originală a scorțișoarei. Dar oare câți europeni și americani au testat scorțișoara javaneză – o esență mai delicată și mai șlefuită?

În epoca medievală, piperul a servit drept monedă de schimb, precum s-a întâmplat cu șofranul și cu scorțișoara; ele au fost un indicator al statutului social. Originar din sudul Indiei, piperul a fost și a rămas condimentul cel mai des folosit în întreaga lume.

Bogat în uleiuri esențiale și foarte rășinos, piperul negru de Madagascar (uleiul esențial de piper negru) este un adevărat produs gourmet. Până în prezent, acesta a trecut granițele bucătăriei. Astfel, măștile de păr cu ulei esențial de piper negru sunt unul dintre cele mai bune remedii naturale pentru îmbunătățirea circulației sangvine a scalpului și tratarea părului.

Citește și: Parfumul, o poartă către sublim

Luxul pornește de la materiale de calitate

În prezent sunt mai mulți cunoscători a faptului că cea mai bună vanilie vine din Tahiti, că uleiul de măsline din Toscana este minunat, că scorțișoara din Saigon (vietnameză, asemănătoare celei javaneze) are o calitate superioară, o aromă mai puternică, distinctă și o compoziție chimică unică, o concentrație mai mare de ulei esențial care o diferențiază de alte mirodenii.

(Există unele diferențe notabile, sub mai multe aspecte, inclusiv nutrițional, între scorțișoara de Saigon și cea de Ceylon. Privite prin prisma aromei, cea de Ceylon – cunoscută și sub numele de „scorțișoară adevărată” – are o aromă mai blândă și mai subtilă; cea de Saigon are, de obicei, o aromă mai puternică, mai distinctă decât alte tipuri.)

Se știe că luxul pornește de la materiale de calitate, dar poveștile acestora sunt cele care le dau aripi, transformând ca prin magie lucrurile comune în obiecte prețioase. Aceste materiale aromatice au o legătură directă cu trecutul. Poveștile lor ne transportă undeva departe în timp și în spațiu. Și cât de mult ne dorim să ajungem acolo, uneori!

Fiți martori la puterea profundă a simțului olfactiv, la impulsurile și năzuințele pe care le pune în mișcare, la dorința și aprecierea pentru o legătură mai bogată cu viața!

Articol scris de Izabela Juncu, consultant independent în parfumeria de nișă, fondatoarea clubului Notorious Stories.