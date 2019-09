Monica Jitariuc, specialist comunicare: „Peste 95% ne machiem zilnic, de luni până vineri“

A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultimii ani – mi-am regăsit energii iscoditoare și creatoare, am învățat mult, am devenit și mai curioasă, mi-am mai aranjat din gânduri. Mi-am pus întrebări la răspunsuri pe care le credeam definitive. Mi-am dat seama cât de importante sunt întrebările bune – uneori mai importante decât răspunsurile chiar.

Multe dintre întrebările care mă preocupă sunt despre lucruri banale, care trec aparent neobservate, pe care le facem mecanic – ca de exemplu machiajul pentru mers la job. Se poate da o disertație din asta, cel puțin eu am reușit să acopăr câteva zeci de pagini bune cu acest subiect și vă povestesc aici, foarte pe scurt, câteva concluzii. Am făcut un studiu online cu femei care lucrează în mediul corporate și peste 95% ne machiem zilnic, de luni până vineri; jumătate se machiază și sâmbăta și o treime se machiază în fiecare zi (duminica doar la unele tenul își ia liber).

Dimineața, timpul alocat machiajului este considerat de majoritatea femeilor ca fiind valoros, pentru concentrare și gândire la ziua ce vine. Unele își ordonează agenda, altele ascultă știri sau muzică, machiajul (când nu e făcut pe fugă) este de obicei un „me moment“ prețios. Ritualul de dimineață transformă stările interioare și confirmă identitatea feminină. Mai mult, e un fel de moment de cădere la pace între frumusețea interioară și exterioară, de negociere pentru o variantă bună de arătat în lume.

Momentul plăcut al machiajului poate fi mai intens sau nu, femeile însă descriu o experiență senzorială cu produsele de machiaj – mirosul unor creme, fonduri de ten sau ale unor farduri de pleoape, gustul unui ruj. Cele care trăiesc mai intens momentul machiajului sunt printre cele care consideră aplicarea acestuia și o ocazie în care pot fi creative. Cea mai importantă observație a fost aceea că femeile folosesc machiajul nu doar pentru rezultatul final sau pentru felul în care acesta le ajută să treacă peste zile și peste provocările lor, ci mai ales pentru ritualul în sine.

Vine seara. Gestul demachierii e văzut ca fiind obositor și de obicei este însoțit de alte activități: vorbit cu partenerul, uitat la clipuri pe YouTube sau la talk show-uri la televizor, citit știri sau vorbit la telefon pe speaker.

O primă concluzie este că astăzi, în contextul în care se discută din ce în ce mai mult despre stres și despre importanța păstrării unui echilibru mintal prin industria de bine (meditație, yoga și preocupări aduse în cotidian despre sănătatea mintală), ritualul machiajului este asimilat unei toaletări, unei igiene a sinelui. Femeile caută și prețuiesc momentul machiajului, profund individual, reflexiv și chiar creativ.

În al doilea rând, deși discursul publicitar încă e paradoxal, femeile nu preiau ideea de machiaj doar pentru managementul impresiei. Pentru majoritatea, machiajul e o modalitate de expresie a sinelui interior, de alegeri personale și de negociere, de putere chiar (de aceea ne împrospătăm machiajul înaintea unei ședințe sau punem puțin ruj înainte de prezentarea aia importantă).

Fie că e sursă de încredere în sine, răsfăț, camuflare, exprimare de sine, exprimare a creativității, a feminității sau pur și simplu un act reflex, machiajul este un element al culturii și poate deveni oricând un pretext de reflecție personală. ție de ce îți place să te machiezi?

O să închei cu o mărturisire de la o participantă la micul meu studiu: „Cel mai important e să ne iubim așa cum suntem. Imperfecte. Machiajul poate să ne fie ca o prietenă bună. Ne e alături mereu. și în zile bune, și în zile proaste. Ne permite să greșim și e OK. Azi poate ți-ai băgat rimelul în ochi, dar mâine îți poate ieși o nuanță superbă pe pleoape. Nu ar trebui să ne ascundem în spatele machiajului, ci să îl lăsăm să scoată ce e mai bun din noi.“

Să scoată ceva cât mai aproape de noi însene, aș adăuga. Să petrecem timp cu noi, să ne folosim de acest „me moment” ca prilej de reflecție despre noi, despre corpul nostru, despre alegerile noastre. și să alegem curajos și pentru corp, și pentru minte. Să alegem în primul rând pentru noi.

