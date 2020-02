Între Yin și Yang – Love me Tinder

Doamne, ce vremuri mai trăim! Dragostea s-a ascuns în spatele avatarelor de pe social media. Prințesa drăguță de douăzeci de ani, studentă la nu știu ce universitate, este de fapt o fostă centuristă retrasă din cauza concurenței nedrepte a puștoaicelor aproape minore, avand în total cinci clase la școală, dar compensînd cu studii la bordură și limbi străine învățate prin periferiile Madridului. Desigur, căutând finanțare pentru a trăi o viață mai bună. Prințul pe cal alb, care se dă de treizecisinouă de primăveri, nu este decât un frustrat care și-a dat jos cinci ani de pe buletin și singurul lui scop este să-și treacă pe răboj cât mai multe victime, folosind cât mai puține resurse financiare.

Oamenii au suferit cât au suferit în trecut, atunci când nu exista decât agățatul clasic prin baruri și cluburi, singurele lor arme fiind lumina violetă care le mai ascundea fețele obosite și muzica tare, în zgomotul căreia nu se putea construi decât o conversație monosilabică. Dar, de când cu social media, lucurile s-au simplificat simțitor. Există câteva reguli de urmat și chiar un pitecantrop reușește până la urmă să le dea de cap. Dacă te găsești în tagma bărbaților doritori, iei rapid un prieten care să-ți facă un set de poze cât mai interesante. Atenție, modelul musculos, bine lucrat la sala de forță nu mai este atât de bine văzut ca pe vremuri. Acum se joacă modelul intelectualului rasat, puțină bărbiță, niște ochelari cu ramă groasă, să dea mai a hipster și neapărat o privire ușor interiorizată. Pentru fete rețeta e și mai simplă. Se poartă selfiurile în oglindă, cu bustul agresiv în față și buzele țuguiate, genul ciocului de rățuscă. Habar nu am de unde o fi venit moda asta și dacă vreun bărbat o găsește atrăgătoare, dar practica e practică și trebuie respectată cu sfințenie.

Pozele odată făcute mai trebuie trecute prin niște filtre de înfrumusețare, dar cu ajutorul Google Play se găsesc suficiente aplicații care te pot face să pari mai slab sau fără riduri. Și uite așa, cu niște poze perfecte și un profil cât mai misterios, constând de obicei într-un citat luat de pe Brainly quotes sau whereever dot com, ai cârligul perfect pentru pescuitul de parteneri.

Știința combinațiilor online a evoluat de la an la an. Revelația în domeniu o reprezintă, fără doar și poate, Tinder. Acesta a ieșit pe piață în forță și a pus la pământ pe bietul Facebook care până nu demult era locul perfect pentru a-ți găsi partenerul sau partenera. Așa s-a terminat perioada romantică a datingului online. Specialiștii din domeniu îți vor spune că aici trebuie să lași preludiul deoparte și să treci direct la acțiune. În cinci, șase linii de text, convingi sau nu că ești o partidă bună pentru o seară, o vreme sau o viață. Mă rog, ultima variantă mi se pare ușor fantezistă, dar sunt convins că există și excepții. Așa că lăsați vorbele goale și introduceți conținut. Chiar dacă te arde de-o experiență romantică, cere mai întai un first date de sex sălbatic, susținînd că ești adeptul sau adepta experiențelor inedite. Altfel îți va lua altcineva premiul cel mare.

Nu vreau să fiu un hatter, dar mi se pare că dragostea s-a demitizat. Actul în sine s-a simplificat într-atât, încât nu mai există experiențe de neuitat, chiar dacă toți le reclamă. Sexul sportiv este o activitate plăcută, totusi rămane un simplu sport. Poate că ar trebui să se facă o completare a aplicatiei mai sus mentionate. Un câmp special de completat, unde să poți scrie chiar ceva adevărat despre tine fără a fi judecat pentru asta. Așa poate că s-ar putea găsi nu numai experiențe de o noapte, ci și multe experiențe de viață.

Când nu scrie ficțiune urbană, Andre Spirtaru predă cursuri despre cum să scrii un roman sau oferă consultații de coaching relațional. Îi puteți citi textele pe unica.ro săptămânal și îl puteți găsi și pe www.andreispirtaru.ro sau Instagram @andrei.spirtaru.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro