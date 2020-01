Dacă ai carte, ai par…ale!

Când vine vorba despre bani, să înveți din propriile greșeli este eficient, dar și al naibii de scump și de dureros. Multe lecții personale se termină foarte neplăcut, de la stres permanent și divorț până la certuri în business și faliment. După părerea mea, oamenii se schimbă destul de greu, iar când o fac, au două variante: schimbarea de 900 și shimbarea de 20

Singura constantă e schimbarea

Schimbarea de 90 0 – când lovești un obstacol atât de puternic încât trebuie să schimbi repede direcț Durerea puternică determină o schimbare bruscă și consistentă. Pe deasupra, timpul nu e deloc de partea ta în astfel de situații. Asta mi s-a întâmplat și mie în criza din 2009–2010 și e o variantă pe care nu o recomand nimănui.

în 2010, cu un munte de datorii la prieteni, rude, cămătari și bănci, am înțeles că direcția în care mergeam era profund greșită. Fără educație financiară făcusem lucrurile cum credeam eu că e mai bine, cu optimismul utopic al antreprenorului tânăr și cu speranța că dacă mai rezist încă o săptămână vor reveni clienții și banii. Când s-a pus problema să ne vindem casa pentru a plăti datoriile, am căutat oameni mai deștepți decât mine de la care să învăț ce am de făcut.

Așa am intrat într-un univers extraordinar al dezvoltării personale și fiecare carte, video, seminar și idee m-au ajutat să înțeleg mai bine realitatea și oamenii. Am citit de atunci peste 100 de cărți de educație financiară și dezvoltare personală, de fiecare dată cu un pix și un caiet de notițe la îndemână. Aproape zilnic îmi fac timp pentru câteva pagini sau un video educațional și am întotdeauna o carte în geantă. îmi doresc să transmit aceeași deschidere spre învățare și copiilor mei și le spun mereu: „Uită-te la ce te uiți! încearcă, atunci când închizi cartea, televizorul sau YouTube-ul, să fii puțin mai deștept decât atunci când ai început.“

Stâlpii înțelepciunii financiare

în toate cărțile de educație financiară vei descoperi câteva principii esențiale, pentru că banii au legile lor la fel de simple și imuabile precum legea gravitației. Când țin cursuri în companii, unii participanți tineri revin și mă întreabă ce mai e nou în finanțele personale. Le spun în glumă că ideile financiare sănătoase nu sunt ca moda la pantofi sau poșete să se schimbe semestrial.

Bugetul Personal – este cel mai important instrument care te ajută să înțelegi ce bani îți trec prin mână și pe ce se duc. Calculează totul pe 12 luni, ca să înțelegi atât cheltuielile mari, cât mai ales pe cele mărunte și dese. Poți descărca gratuit formularul de pe adrian.asoltanie.com/gratuit. Vei descoperi pe câte picioare financiare stai, cât valorează o zi de muncă și vei înțelege, dacă ai doar venituri active, că ești un șoricel într-o rotiță care nu se poate opri niciodată. Calculând și cheltuielile pe 12 luni, vei conștientiza „țânțarii financiari“ – acele cheltuieli mici și dese care pot să-ți sece contul sau portofelul precum și restul de 50 de cheltuieli pentru care trebuie să fii pregătit. Nu în ultimul rând, modelul meu de Buget al Banilor și al Vieții, te va ajuta să înțelegi cât din viața ta se duce pe fiecare categorie (ex.: 1 lună pe coafor, 2 luni pe mașina personală, 4 luni pe ipotecă, 1 lună pe masa de prânz, 1 lună pe haine…). Plătește-te pe tine primul! Probabil cel mai util sfat pe care îl poți aplica imediat. înseamnă să te pui primul pe lista ta de furnizori, înainte de bancă, supermarket, cafenea și Netflix. Să transferi chiar în ziua de salariu o sumă de bani într-un cont de economii sau fond mutual, să schimbi 50 de euro și să-i pui deoparte…, orice metodă care te ajută să trimiți mâine puțin din resursele de azi. Elimină. Unii autori propun strategii de îmbogățire cu banii altora (OPM – Other People’s Money). Marea majoritate însă (inclusiv eu) te vor sfătui să fii cumpătată, să investești în ritmul tău de experiență și înțelegere. Datoriile pot părea la prima vedere o pereche de aripi însă vor deveni repede o piatră de moară. Investește. De la investițiile în propria educație până la cele financiare sau imobiliare, acest aspect face diferența dintre a construi și a consuma, dintre educație și entertainment. Un investitor pur și simplu vede lumea altfel, caută valoare și creștere, este un motor de dezvoltare. Poți investi în companii valoroase, direct sau prin fonduri mutuale, poți construi propria afacere sau poți intra în investiții imobiliare. Cu sume mici sau mari, cu variante mai precaute sau mai dinamice, există o multitudine de soluții pentru libertatea și prosperitatea ta. Fii generoasă. După părerea mea, obiectivul prosperității este echilibrul între ce primești și ce oferi. Prosperitatea nu e un număr, ci o stare mentală. Am întâlnit oameni prosperi cu venituri mici, tot așa cum am cunoscut milionari care nu atinseseră acest nivel. Generozitatea este o confirmare a conștiinței superioare că ai ce oferi (timp, bani, educație…), ca alții au nevoie de ajutorul tău așa cum și tu ai fost sprijinit, poate, inconștient în trecut.

Iată și câteva recomandări de lectură:

Dave Ramsey – Transformare financiară totală (Total Money Makeover). O carte de înțelepciune financiară care mie mi-a schimbat viața. Dacă nu găsiți cartea, îl puteți urmări pe Dave pe YouTube și veți descoperi lecții valoroase de viață.

Robert Kiyosaki – Tată bogat – Tată sărac. Ar trebui predată obligatoriu în liceu și facultate. Robert explică atât de clar principiile banilor încât multe minți s-au deschis datorită acestei cărți.

T. Harv Ekker – Secretele minții de milionar. Vei descoperi cum gândesc și ce fac diferit oamenii săraci și oamenii prosperi. Este o colecție de principii sănătoase și valoroase.

Thomas Stanley – Milionarul de lângă noi. Un studiu care analizează comportamentul și obiceiurile oamenilor normali care au ajuns milionari fără să inventeze Amazon, Facebook sau iPhone.

George Clason – Cel mai bogat om din Babilon. O povestioară despre un negustor înțelept care transmite lecții valoroase despre bani începând cu acel principiu vital: Plătește-te pe tine primul, punând 10% deoparte din fiecare ban câștigat.

Kim Kiyosaki – Femeia bogată. O călătorie ghidată de soția lui Robert Kiyosaki în universul financiar feminin.

Shakti Gawain – Cum să creezi adevărata prosperitate. Cartea abordează importanța echilibrului și prosperității interioare pentru atingerea prosperității și abundenței exterioare.

Tony Robbins – De neclintit. O inițiere în lumea investițiilor într-o formulă ușor de înțeles și de aplicat.

Spencer Johnson – Cine mi-a luat cașcavalul. O povestioară de citit adulților și copiilor despre căutarea oportunităților, despre voință și perseverență. Lecții valoroase predate de doi șoricei curioși.

Leo Babauta – Mai mult cu mai puțin. O carte despre esențe, despre eliminarea risipei și inutilului pentru a putea savura cu adevărat miezul gustos al vieții.

Simon Sinek – începe cu DE CE. Unul dintre cei mai interesanți educatori, Simon insistă pe importanța unui obiectiv și a unei motivații consistente care ne ghidează acțiunile.

Rachel Cruze & Dave Ramsey – Bani isteți, copii isteți. Un ghid important pentru părinți pentru educația financiară a copiilor.

Ellen & Jon Gallo – Copii născuți sub o stea norocoasă. O perspectivă necesară mai ales pentru universul familiilor cu posibilități materiale. Cum educi sănătos un copil care are la dispoziție multe resurse, astfel încât să-i clădești responsabilitatea și aprecierea în loc de răsfăț și autosuficiență.

