Back în time week – Top cele mai bune seriale cu aromă ultra vintage!

În toată această beznă calitativă, pandemico-covidiana o lumină puternică a umplut, totuşi, peisajul serialistic. Luna iunie a adus cu ea sezonul 3 din Dark, serialul fenomen a cărui poveste incredibilă în timp şi spaţiu mi-a dat ideea recomandărilor acestei săptămâni.

Aşadar, prieteni seralişti, vă invit să ne întoarcem în timp pe aripile a două seriale interesante pe care vi le recomand cu căldura celor 35 de grade de afară.

Hollywood – O poveste şocantă cu multe semen de întrebare

Atunci când spui Ryan Murphy spui contradicţie, emoţie, profesionalism, succes şi bineînţeles bani. De sub bagheta regizorului de 55 de ani au ieşit numeroase seriale care au prins la public. Primul la care mă gândesc este celebrul American Crime Story, un serial controversat care a reuşit să câştige nu unul, ci două Globuri de Aur.

Altă reuşita serialistică a regizorului/scenarist s-a numit Pose, o poveste ciudată despre lumea LGBTQ-ului sfârşitului de secol care a primit trei nominalizări la Globul de aur. Ultima, dar nu cea din urmă isprava, este seria The Politician o satiră politică interesantă în care am descoperit-o pe Martina Navratilova, regina gay a arenelor de tenis jucând un rol absolut inutil. Apariţia forţată a Martinei într-un rol de amanta de soţie s-a dovedit o lovitură de imagine inspirată pentru că Politicianul a avut succes la public reuşind să urce de două ori pe podiumul Globurilor de aur..

Serialele lui Ryan Murphy sunt ciudat de interesante şi reflecta o gândire liberă, directă şi uneori surprinzătoare. Acest mod inedit de a prezenta lucrurile i-a adus lui Murphy reputaţia de regizor nonconformist, dar l-a antrenat şi în uriaşe dispute media din care a ieşit destul de şifonat.

Cel mai cunoscut scandal în care a fost implicat a pornit de la Feud – Bette and Joan, un serial despre rivalitatea dintre Bette Davis şi Joan Crawford, pentru care a fost dat în judecată de către Olivia de Havilland, veterana actriţa din Pe aripile Vântului. Avocaţii Oliviei au menţionat că: ”Ryan Murphy Productions şi FX Studios, nu au primit permisiunea de a folosi numele și identitatea actriţei. Serialul Feud – Bette And Joan, pune în gura domnișoarei de Havilland, afirmaţii care sunt inexacte și contrare reputației pe care și-a construit-o de-a lungul unei vieți profesionale de 80 de ani.”

Cu toate astea, serialul Feud cu Jessica Lange şi Susan Sarandon în rolurile principale a rupt audientele şi a primit 4 nominalizări la Globul de Aur. Foarte tare! Un an mai târziu, în 2018, controversatul regizor şi scenarist primea o stea pe Walk of Fame Boulevard din Hollywood pentru întreaga carieră.

În 2020 Ryan Murphy aruncă în arena leilor mini seria Hollywood, o poveste semi fantastică despre dedesubturile vieţii de actor din perioada de aur a cinematografiei americane. Serialul îşi plasează povestea la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi urmărește povestea unui grup de actori, regizori şi scenarişti aspiranți la gloria eternă a marelui ecran.

Eroii serialului, un scenarist de culoare, doi actori care visează la roluri principale şi un regizor nonconformist încearcă cu orice preţ să ajungă în vârful industriei cinematografice. Ce înseamnă cu orice preţ? Înseamnă că fiecare din ei este dispus să facă tot ce le stă în putere şi aici Murphy se referă la orice fel de compromis pe care un om este dispus să îl facă pentru a-şi atinge scopul.

Scenariul din Hollywood abundă în story-uri despre orgii sexuale, arestări și excentricități, poveşti uimitoare care au în spate doua adevăruri 1. Mulți oameni care au lucrat în epoca de aur la Hollywood erau gay. 2. Carierele oamenilor de culoare au avut de suferit din cauza rasismului exacerbat al societății americane. În esenţă, Hollywood este un serial al compromisurilor pe care tinerii cineaşti trebuiau să le facă pentru ajunge pe pânza albă din cinematografe.

Serialul spune povestea filmului Peg, o dramatizare a tragediei lui Peg Entwistle, un actor britanic a cărui eşec de a obţine un rol la Hollywood l-a determinat să se arunce de pe litera H a celebrului simbol al Americii cinematografice.

În Hollywood-ul lui Murphy facem cunoştinţă cu greii cinematografiei vremii, de la George Cukor, Hattie McDaniel, Anna May Wong și Vivien Leigh, până la personaje mai puțin luminoase precum celebrul Henry Willson agentul gay al lui Rock Hudson, care a promovat printr-o manieră mai puţin ortodoxă, multe stele ale anillor ’50.

În rolurile principale i-am găsit pe Darren Criss, un actor super talentat care a câştigat un Glob de Aur pentru rolul asasinului lui Giani Versace din American Crime Story. Alături de el îl avem pe David Corenswet, un tânăr actor şi scenarist pe care l-am mai văzut în The Politician. Partea feminină este reprezentată de Laura Harrier o actriţă pe care am mai întâlnit-o în One Life to live şi în Spiderman Homecoming. Serialul poate fi văzut pe Netflix

Perry Mason – Celebrul avocat – detectiv renaşte după 50 de ani!

Perry Mason este cel mai tare detectiv/avocat din istoria cinematografiei americane. Cu o pălărie gen Humphrey Bogard şi o voce în stilul Morgan Freeman, mister Mason se detaşează de restul avocaţilor apărări prin maniera proprie prin care îşi salvează clienţii din ghearele puşcăriilor.

Dorind să evite pe cât posibil verdictele complicate şi deliberările lungi ale sălilor de judecată, Mason încearcă să demonstreze nevinovăţia clientului său înainte de sfârşitul procesului reuşind de fiecare dată să găsească un personaj cheie pe care să-l facă într-un final să mărturisească un fapt care sa-I disculpe clientul. Aceasta tehnica i-a adus reputatia de ce mai inspirat avocat detectiv al ecranului depasindu-l pe alocuri pe Hercule Poirot sau S. Holmes.

Istoria media a lui Perry Mason este lungă și colorată . A fost protagonistul a peste 80 de nuvele şi povestiri scurte, a jucat în şase filme de lung metraj şi în patru seriale TV.

Primul serial P.M a văzut lumina televizoarelor în 1956 într-un producţie CBS care a durat nouă ani. În 1973 a apărut The New Perry Mason, o mini serie care nu a prins decât 15 episoade, iar în 1985, NBC a reușit să reaprindă gloria celui mai bun detective/avocat într-un remake care s-a întins pe 10 ani.

Anul 2020 în găseşte pe mister Mason, plimbându-se prin curtea celor de la HBO într-o limuzină condusă de Robert Downey Junior (producător executiv) încercând să intre pe autostrada marilor producţii TV ale anului. Cu un buget consistent (55 de milioane de dolari) şi cu Matthew Rhys în rolul principal, noul serial încearcă marea cu degetul oferind publicului un Perry Mason complet diferit, un detective sărac din cale-afară care încearcă să-şi ducă zilele într-un oraş plin de tentaţii şi pericole.

Scenariul este clasic. În 1932, Marea Depresiune a prins Statele Unite în ghearele ei. Țara abia se târăşte sub imperiul marii crizei financiare, dar Los Angelesul prosperă datorită afacerilor din domeniul petrolier, a industriei de film, a Jocurilor Olimpice de vară și a unei revigorări creștine evanghelice masive.

Din păcate, singurul om care nu prospera în tot acest boom economic este Mister Mason care, mai de foame sau mai de nevoie, accepta cazul unei familii al cărui copil este răpit.

Bazat pe personaje create de Erle Stanley Gardner, această serie scurtă urmărește originile celui mai legendar avocat al apărării penale americane, rol emblematic interpretat de Matthew Rhys, un actor american nominalizat de două ori la Globul de Aur pentru prestaţia din The Americans. Alături de Rhys îl găsim pe celebrul John Lithgow, dublu premiat cu Globul de Aur pentru rolurile din Dexter şi 3rd Rock from the Sun şi pe Tatiana Maslany cunoscută pentru rolul din seria Orphan Black, prestaţie care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţa într-un serial dramă. Deci un serial plin de Globuri galbene! Miniseria se poate vedea pe HBO Go.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Totodată vă aştept cu păreri şi comentarii pe blog, locul unde despicam serialele în patru ca să vedem ce se afla în spatele televizoarelor închise.

