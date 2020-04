Adrian Asoltanie, trainer financiar: „Vine un moment în viață când postura de angajat nu mai e suficientă”

Vine un moment în viață când postura de angajat nu mai e suficientă. Când siguranța, monotonia și procedurile unei corporații par să devină barele unei colivii de aur. Spiritul caută ceva mai profund, mintea știe că poate mai sus, inima simte că există mai bine…

Aceasta este scânteia inițiativei antreprenoriale și, în ultima vreme, din ce în ce mai multe femei radiază această strălucire. O glumă spune că „antreprenorul este persoana care lucrează 14 ore pe zi ca să scape de un job de 8 ore pe zi“. Nu e departe de adevăr. Transformarea unei idei într-un business adevărat necesită toată energia, pasiunea și răbdarea de care ești capabilă. E ca și când ai găti cel mai complex desert, doar că rețeta se schimbă în fiecare minut și ingredientele nu au niciodată gustul pe care credeai că trebuie să-l aibă. Birocrație de beton și legislație în continuă schimbare, furnizori neserioși și angajați rebeli, clienți mofturoși și strânși la pungă…

Personal, nu am ajuns încă un antreprenor de mare succes. N-am vândut nicio companie celor de la Google și nici nu am apărut pe coperta revistelor Forbes sau Fortune. Am făcut însă, în 20 de ani de business, o mulțime de greșeli scumpe și dureroase. Te invit să le ai în vedere când faci pasul spre antreprenoriat, astfel încât să înveți mai repede și mai ieftin din provocările mele decât din propriile tale erori.

1. DE CE?

Este, cu siguranță, cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ți-o pui la început de drum. Îți recomand să citești cartea „Începe cu DE CE“, a lui Simon Sinek. Antreprenoriatul e un proiect în care motivația financiară nu e suficientă. „Să câștig bani“ nu e destul, pentru că vor fi momente când acest scop nu mai e suficient. Ai o pasiune specială, o misiune în viață? Simți că ai fost pusă pe Pământ pentru ceva nobil și creator? Ai găsit o cale să faci viața semenilor tăi mai ușoară sau mai frumoasă? Vrei să construiești ceva măreț și să-l lași copiilor? Scrie pe hârtie DE CE-ul și pune-l la vedere, să te susțină când vei simți că „M-am săturat!“.

2. CE?

De multe ori, noi, antreprenorii, suntem atrași de idei colorate precum fluturii de lumina lumânării. Vei auzi de la prieteni, vecini sau colegi diverse povești de succes, X sau Y care s-au umplut de bani lucrând două ore pe zi în timp ce-și savurează cafeaua la Starbucks. Alții te vor îmbia cu proiecte MLM care te pot transforma în Rubin sau Diamant doldora de parale. Trebuie doar să achiți 200-300 de euro taxa de înscriere sau să cumperi kitul de distribuitor și să dai niște telefoane. Ce să mai zic de vânzarea pe Amazon… doar un curs de 1 000 de euro și, gata, americanii se vor bate pe chinezăriile tale. În ultima vreme a apărut o alta modă: spălătoriile auto automate self-service. Pui stația și curg fisele, ce mai…

Într-un business nou sunt o mie de detalii pe care nu le cunoști și care pot să te încurce. Nimeni nu ți le spune, pentru că toată lumea povestește doar partea roz, cam ca pe Facebook… Nu-i de mirare că 95% dintre afaceri se închid în primii cinci ani.

Recomandarea mea este să începi fie în domeniul tău de expertiză, fie să transformi în business o pasiune personală puternică. Ar trebui astfel să știi deja mai multe despre piață, produse sau servicii, furnizori, psihologia clienților, prețuri, marketing… Ai lucrat în financiar? Nu te apuca prea repede de vândut hăinuțe de bebe doar pentru că ai născut și ți se pare o superoportunitate. Ai lucrat în juridic sau în sănătate? Asta nu e tocmai rampa de lansare spre lumânări parfumate și mărțișoare, nu crezi? Decât dacă lumânările parfumate sunt pasiunea ta de ani buni, le colecționezi, le produci și toți prietenii tăi cunosc și apreciază arta și talentul tău.

3. CUM?

Începe mic, organic. Testează piața, învață și adaptează. Warren Buffett spune: „Niciodată nu testa adâncimea apei cu ambele picioare deodată“. Păstrează-ți jobul actual în timp ce dedici serile sau weekendul noului tău proiect. Păstrează-ți opțiunile și libertatea. Cercetează serios piața și competiția. Pune cifre pe hârtie cu realism. Un business nou costă de două ori mai mult decât estimezi, durează de două ori mai mult să producă bani și aduce jumătate din profitul pe care îl sperai.

Nu aștepta să dezvolți ideea perfectă. Caută un produs asemănător; probabil, chinezii l-au produs deja, comandă-l pe AliExpress și încearcă să vinzi 5 bucăți. Vei învăța lecții valoroase cu 100 de dolari, nu cu 10 000 de dolari. În felul acesta vei evita să te împrumuți la început de drum, o mare greșeală după părerea mea. Antreprenoriatul e suficient de provocator și fără presiunea unui credit pe care trebuie să-l returnezi cu dobândă.

Citește și – Cum planificăm un concediu chibzuit și cum cheltuim inteligent

4. CÂT?

După ce am pierdut zeci de mii de euro în proiecte eșuate, cred sincer că ai nevoie să-ți stabilești un buget maxim de timp și bani. Investitorii numesc asta „stop loss“, adică o limită dincolo de care trebuie să-ți pui serios problema dacă merită să mai continui sau doar ai învățat o lecție de viață. Că e vorba despre 5 000 de euro sau despre 5 luni, acest reper te va proteja, în primul rând, de tine însăți. Antreprenorii au tendința să se „îndrăgostească“ de proiectele lor și optimismul lor devine o spirală care absoarbe timp și bani cu viteze amețitoare.

Tot aici apare cea mai gravă greșeală a unui antreprenor – amestecul banilor personali cu banii afacerii. Fie vei lua banii familiei pentru a susține afacerea sau, la fel de grav, vei băga mâna prea adânc în contul firmei pentru a finanța stilul de viață personal. E foarte important să separi clar lucrurile, chiar fizic. Firma mea de educație financiară are cinci conturi diferite: taxe, activitatea firmei, dividende, donații și contul curent. Fiecare încasare este împărțită pe procente și astfel mă asigur că nu-mi iau mașină cu banii de TVA sau plec în vacanță cu banii de marketing sau achiziții.

Atenție și la perioadele de abundență. Majoritatea afacerilor sunt ciclice și 2-3 luni prospere sunt urmate de 1-2 luni de secetă. Vei gestiona mai ușor acest roller coaster dacă îți stabilești o sumă constantă, dar conservatoare de bani pe care îi poți retrage lunar din business. Mulți antreprenori sau freelanceri se învață „cu binele“ și fac greșeala să cheltuiască tot surplusul sau, mai rău, să angajeze obligații consistente fixe și lungi (rate, leasing…) pe venituri variabile. Mai bine cheltuiești modest lunar și lași banii să se acumuleze la sfârșitul anului.

5. CU CINE?

Antreprenoriatul e un sport de echipă. Nu recomand neapărat asocierea cu parteneri – nu toate „căsătoriile“ sfârșesc fericit. Cred însă că ai nevoie în echipa ta de câțiva jucători valoroși:

• Angajații – o resursă importantă, pe care trebuie să o alegi cu grijă. Există un principiu care spune „Hire slow and fire fast!“, adică recrutează cu mare grijă și răbdare, dar nu ezita să te desparți repede de personaje toxice.

• Furnizorii – de multe ori aceștia îți vor ține „spatele“ la greu, te vor credita când îți va fi dificil. Selectează-i cu grijă și tratează-i cu respect și seriozitate, pentru că sunt aliații tăi de preț.

• Clienții – i-am pus în echipa ta, pentru că n-ai nici o șansă dacă joci împotriva lor. E foarte important la început de afacere să schițezi un profil al clientului-țintă. Nu te teme să te desparți de cei care îți consumă inutil resursele, nu apreciază calitatea și îți încurcă periculos finanțele prin întârzieri la plată. Oferă și pretinde profesionalism.

• Contabil. Avocat. Bancher – acest trio formidabil este echipa ta de experți. Contabilitatea și legile sunt atât de complexe, încât ai nevoie de specialiști. Liniștea pe care ți-o oferă serviciile profesionale este de neprețuit.

• Familia – vor fi cei mai afectați sau binecuvântați de ideea ta de business. E greu să ai succes fără sprijinul și înțelegerea celor dragi. Ei sunt în linia întâi când tot timpul, energia și banii tăi sunt investiți în afacere. Atunci apar conflictele, frustrările, reproșurile… Asigură-te că înțeleg viziunea ta, astfel încât să-ți devină galerie de susținători. Ce rost are să obții succesul dacă prețul este pierderea familiei și a prietenilor?

Antreprenoriatul este forța care dezvoltă civilizația. Ești bine-venită în acest grup colorat de nebuni frumoși care schimbă vieți, care riscă, inovează și construiesc. Acești încăpățânați care greșesc și învață, care cad și se ridică de nenumărate ori. Ce poate fi mai creator și mai valoros ca talentul de a lua un vis sau o idee și a le transforma în ceva ce poți atinge și folosi?

Educația financiară e despre viață, nu despre bani!

Text de Adrian Asoltanie, trainer financiar

Sursă foto: Unica

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro